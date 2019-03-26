Kaynak: AA

Diyarbakır'da Yeşilay tarafından 7 milyon lira kaynakla yapılacak Rehabilitasyon Merkezi için protokol imzalandı.Diyarbakır Valiliği Hevsel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, birey ve toplum açısından çok büyük tehdit olan uyuşturucu bağımlılığı konusunda kentte kararlı ve sürdürülebilir bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.Gençleri ve geleceği tehdit eden uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bütün maddelere karşı bugün bir duruş gösterdiklerine işaret eden Güzeloğlu, bu konuda birey ve toplum bazında uzun süreli bir mücadele ve gayret gerektiğini vurguladı.Mücadelede bireyi aile bütünlüğü içerisinde değerlendirerek, alınacak tüm tedbirleri hayata geçirmek zorunda olduklarını dile getiren Güzeloğlu, şöyle devam etti:"Türkiye'yi ve geleceğimizi tehdit eden en büyük tehlikelerden birinin uyuşturucu ve bağımlılık olduğunu biliyoruz. En değerli varlığımızı tehdit eden, onu esir eden ve ölüme götüren tuzaktan bahsediyoruz. Bu tehdit, yaşanmış gerçekler konusunda devasa bir boyut almış, bağımlılık yaratan uyuşturucu maddelere sentetik türevleri katılmış, bu dünyada çok büyük ekonomi boyutuna ulaşmış, terör örgütlerinin de en önemli hedef alanına girmiştir."Güzeloğlu, bu protokolün kamu kurumları ve Yeşilay arasında iş, güç ve gönül birliğini içerdiğine dikkati çekerek, "Tek bir bağımlıyı tedavi etmeden bırakmayacağız. Genç nesilden hiçbir evladımızı bu tuzağın ve ihanetin pençesinde kullanılan birey yapmayacağız." diye konuştu.Bu kararlılığı taşıdıklarına dikkati çeken Güzeloğlu, mücadeleyi de bir bütün olarak gördüklerini vurguladı.Güzeloğlu, şunları kaydetti:"Okulların çevresinde satış yapan ihanet şebekelerinin uzantılarından, tütün ve alkollü ürün satan iş yerlerinin denetlenmesine, ruhsatsız iş yerlerinin kapatılmasına, yetkisi olmayan küçük yaştaki çocuğa bu maddeyi satanlara ağır denetimler yapmaya kadar tam kararlılıkla meselenin üzerindeyiz. Güvenlik kuvvetlerimiz bu maddelerin yasa dışı üretimi ve satışında son yıllarda Türkiye çaplı büyük başarı gerçekleştirdi. Kaçak üretim alanlarının yok edilmesi ve kaçak tüketime yönelik kentte büyük bir mücadele sergilendi."Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Azize Nilgün Canel de "Türkiye Rehabilitasyon Merkezi Projesi"ne çok emek verildiğini belirtti.Proje kapsamında dünyada önemli 20 modelin görülerek incelendiğini anlatan Canel, her modelden alınabilecek önemli kazanımların yer aldığı bir rapor oluşturduklarını dile getirdi.Canel, şöyle konuştu:"Sadece yataklı tedavi günümüzde yeterli olmuyor. Son zamanlarda çocuklarımızın ve gençlerimizin kullanım oranında yaş grupları da düşmeye başladı. Topluma kazandırılmaları, sosyal hayatın içerisinde olmaları ve meslek edinmeleri son derece önemli. Bu tip bir çalışmanın rehabilitasyon merkezleriyle sağlanması gerekiyordu. Yeşilay 99 yıllık tecrübesiyle bu konuyu kendisine bir görev ve borç bilerek ülkeye karşı en önemli hizmetlerden biri olarak gördü. Açılmakta olan bu rehabilitasyon modellerinin ülkemizin bu konudaki gelişimine katkı sunacağını umuyorum."Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de Rehabilitasyon Merkezi kurulması için üniversite olarak 10 dönüm araziyi tahsis ettiklerini belirtti.Gül, 40 yataklı tedavi merkezinin önemli olduğunu, üniversite olarak gençlere, geleceğe ve ülkeye hizmet etmek istediklerini dile getirdi.Daha sonra Güzeloğlu ve Canel tarafından Rehabilitasyon Merkezi'nin protokolü imzalandı.