Tek Bir İnsanın Ölmesine Dahi Rıza Göstermeyiz"

06 Aralık 2018 Perşembe 13:28



Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Biz insani yardım aktörleri olarak söylüyoruz ki, illegal bir insan yoktur. Evini ölüm korkusuyla terk etmiş, korunmaya muhtaç olan insan vardır. Bu insanlara kapı açmak ve koruma sağlamak her devletin uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde üstüne düşen vazifedir. Bir lütuf değil. Tek bir insanın ölmesine dahi biz rıza göstermeyiz." dedi.Türk Kızılay'ın kuruluşunun 150. yılı etkinlikleri kapsamında "Daha insani bir gelecek için" sloganıyla düzenlenen "Kızılay Talks 2018" konferansının açılışında Kınık, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Operasyonlar ve Ortaklıklar İletişim ve Koordinasyon Başkanı Katy Attfield ve Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Temsilcisi Mette Petersen ile ortak basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Kınık, 150 yılda çok sayıda destekle insan acısını dindirmeye gayret ettiklerini dile getirerek, konferansta insani yardım sektörünün geleceğini tartışacaklarını anlattı.2017'de 300 bin çocuğun ailesi olmaksızın başka bir toprakta kendine gelecek aramak için yurdunu terk etmek zorunda kaldığını aktaran Kınık, "Biz insani yardım aktörleri olarak söylüyoruz ki, illegal bir insan yoktur. Evini ölüm korkusuyla terk etmiş, korunmaya muhtaç olan insan vardır. Bu insanlara kapı açmak ve koruma sağlamak her devletin uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde üstüne düşen vazifedir. Bir lütuf değil. Tek bir insanın ölmesine dahi rıza göstermeyiz. Sesimizi yükseltiriz. İnsani yardım aktörleri insanı korumak için vardır. Bir insanı korumak bütün insanlığı korumak gibidir." diye konuştu."Yemen'e hemen yardım' kampanyamız devam etmekte"Kızılay'ın Yemen'de yaptığı yardım çalışmalarının sorulması üzerine Kınık, Yemen'in dünyanın en fakir ülkesinden biri olduğunu, yaklaşık 13 milyon insanın acil insani desteğe ihtiyaç duyduğunu, kolera vakarının 1 milyonu geçtiğini, insanların bir öğün yemek yemek zorunda kaldığını ve her gün onlarca insanın açlıktan öldüğünü vurguladı.Kerem Kınık, Kızılay'ın Yemen'de bir delegasyon çalıştırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Savaşın başladığı günden beri Yemen'de aralıksız insani yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle Taiz ve Sana gibi muhasara altında bulunan beldelerki kapalı olan limanlardan dolayı insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde Yemen'i ziyaret edeceğiz, ilgili taraflarla görüşeceğiz. Bu bölgedeki insani yardım faaliyetlerimizin yaygınlaştırılması ve artırılması için görüşmelerde bulunacağız. 'Yemen'e hemen yardım' kampanyamız devam etmekte. Kızılay'ın bu yardım kampanyasına çok sayıda özel sektör ve sivil toplum kuruluşundan destek var. Geçen sene 15 bin ton gıda ve bin tır insani yardım malzemesini Yemen'in bütün bölgelerine dağıttık. Günlük insani yardım malzemelerinin dağıtımı devam ediyor.""Türk hükümetinin ve halkının misafirperverliğinin bir yansıması"IFRC Türkiye Temsilcisi Mette Petersen da Yemen'deki çalışmalarına ilişkin, Yemen'de ulusal örgütlerle iş birliği içinde çalışmalarını yürüttüklerini ve Yemen Kızılay'ının kapasitesini artırmak için çaba gösterdiklerini belirtti.Yemen'de güvenlik ve temel ihtiyaç malzemelerine erişiminin önemine dikkati çeken Petersen, çatışma ve savaş durumu olduğundan faaliyetlerini ICRC'nin gözetiminde sürdürdüklerini söyledi.Türkiye'nin Suriye'deki yardımları konusunda yaklaşımların sorulması üzerine ise Petersen, sığınmacılar açısından dünya genelinde bakıldığından Türkiye'deki durumun çok ağır olduğunun altını çizdi.Peterson, "Türkiye'nin sığınmacı topluluklara gösterdiği misafirperverlikten etkilendiğimizi dile getirmek isterim. Mart ayında burada bir toplantı olmuştu. Kızılay'ın temsilcisi mültecilerden bahsederken, 'sığınmacı' ifadesini kullanmadı, onlara 'misafir' dedi. Bu bizim için çok önemli. Bu Türk hükümetinin ve halkının misafirperverliğinin bir yansıması. Biz burada Türk Kızılay'a yardımcı olmak için bulunuyoruz ama Türk Kızılay bu konuda inanılmaz işler çıkarıyor. Türk Kızılay'ın çalışma yöntemi bize ışık tutuyor." değerlendirmesini yaptı.ICRC Operasyonlar ve Ortaklıklar İletişim ve Koordinasyon Başkanı Katy Attfield da ICRC ve Kızılay'ın insani yardım alanının kıdemli aktörlerinden olduğunu dile getirerek, Suriye için yapılan çalışmalardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.Yemen'deki yardım çalışmalarına da değinen Attfield, çok ağır bir insani kriz yaşandığını belirterek, 2018'de özellikle sağlık malzemeleri ve gıdadan oluşan 100 milyon dolarlık yardım yaptıklarını anlattı.