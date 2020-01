Tek çaresi kordon bağı olan çocuğun hayali polis olmak

Adana'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Hasan'ın kurtulması için gereken kordon bağı için annesi hamile kalırken, çocuğun ise tek hayali hayatta kalıp polis olmak. Kordon bağının alınması için ailenin en az 3 bin 800 liraya ihtiyacı var.Fırın işçisi Necati (43) ile ev kadını Sevgi Gülen (26) 10 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin 2 yıl sonra Nazlıcan (9) ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Çiftin 4 yıl sonra ise Hasan (5) ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak 2 yıl önce Hasan Gülen'in vücudunda morluklar ve yüksek ateş rahatsızlığı başladı. Bunun üzerine anne çocuğunu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkiklerde çocuğa lösemi teşhisi konulunca aile perişan oldu. İlk etapta çocuk tedaviye cevap verip hastalığı geriledi ancak bir süre sonra hastalık ilerleyip Hasan Gülen'in ayak ve ellerinin kesilmesine karar verildi. Ancak yapılan tedaviler sonucu ayak ve ellerinin kesilmesi önlendi. Hasan Gülen'in rahatsızlığının ilerlemesi bir türlü durmayınca ilik nakline karar verildi. Bunun için anne, baba, kardeş ve akrabalardan ilik alındı ancak hiçbiri uymadı. Bunun üzerine doktorlar anneye hamile kalması önerisinde bulundu. Anne Sevgi Gülen çocuğu için hamile kaldı. Bu nedenle oğlu sürekli hastanede kalıp kemoterapi gördüğünden yanına gidemez oldu. Fırın ustalığı yapan baba oğlunun tedavisi için işi bırakıp onun yanında kalmaya başladı. Aylık 550 lira kira veren aile geçinmekte zorlanınca devlete başvurdu. O günden sonra aile devletten aldığı yardımla ayakta durmaya başladı. Hasan Gülen'in tedavisi devam ederken annenin doğumuna da 1.5 ay kaldı. Ancak doğumdan sonra kordonun alınması ve saklanması işlemi devlet hastanelerinde yapılmadığı için aile bir hastane ile sadece kordon bağının alınması işlemi için 3 bin 800 liraya anlaştı ancak bu parayı verecek durumları da yok. Bu nedenle aile ne yapacağını kara kara düşünüyor.Anne Gülen, oğlunun acil ilik nakli olması gerektiğini söyleyerek, "Bize ve akrabalarda yapılan testlerde uygun ilik bulunamadı. Bir kardeşi olsa iyi olur dediler ancak onun da kordon bağı uyup uymayacağı belli değil. Şu an hamileyim doğuma iki ay kaldı. Bu yapılacak işlemleri devlet karşılamıyor dışarıdan yaptıracağız onun fiyatı da 3 bin 800 lira, bu parayı hiçbir şekilde ödeyemeyeceğim için sanırım olmayacak. Şu an eşim de çalışmıyor devlet sayesinde ayakta duruyoruz" diyerek gözyaşlarını tutamadı.İki yıllık süreçte çok zorluklar yaşadıklarını anlatan anne Gülen, "Çocuğum iyi olsun başka bir şey istemiyorum. Bize sahip çıksınlar hastane servisinde kalıyoruz her gün lösemi hastalığından bir çocuk ölüyor aynı şeyi yaşamak istemiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.Hasan Gülen ise tek hayalinin polis olup hırsızları yakalamak olduğunu, oyuncak polis arabası ve iyileşip oyun oynamak istediğini söyledi. - ADANA