18.07.2019 08:03
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Tek celsede boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum'da görüntülendi

22 gün önce tek celsede boşanan ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti Bodrum'da el ele görüntülendi.

47 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016 yılından bu yana aşk yaşadığı 27 yaşındaki Feyza Aktan'la 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Ancak evlilikleri yolunda gitmeyen çift, 26 Haziran'da tek celsede boşandı.

TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI

Geçtiğimiz ay 15 aylık evlilikleri tek celsede bitiren çif, çocukları Kuzey için ortak velayet talebinde bulundu. Her fırsatta çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan Aktan, boşanma sonrası sosyal medyadaki Feyza Aktan Deniz olan soyadını Aktan olarak güncellemişti.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Tüm bu gelişmelerin ardından dün herkesi şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum-Yalıkavak'ta el ele görüntülendi. 2. Sayfa'ya gönderilen bu fotoğraf sonrası çiften henüz bir açıklama gelmedi.

Instagram hesabı Gazete Magazin'e gönderilen özel fotoğraf

Tek celsede boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum'da görüntülendi

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Özcan Deniz, Feyza Aktan, 8 Mart, Bodrum, Magazin

YORUMLAR (23)
FRAMBUAZLI KEREVİZ: sgk dan para almak için yapmışlardır. .
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ZY: özcan kendine yakışır bir hareket yapmış şaşırmadım
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KARA MELEK: Reklam Hepsi
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MERAKLI: Bi odaya bakıp çıkıcaktık
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NE KAA SAÇMA: Beraberken hamile kalınca anlaşmalı evlilik yapıldığı için boşanmış olabilirler.
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HURİ: bunlara boşanmak daha cazip gelıyor olsa gerek
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DELİDİR AMA!: Bana , bu işte bir katakulli var gibi geldi ! Bir dümen mi çeviriyorlar dersiniz ? Sonuç , tamamen duygusal . . . Paradır, para . . . .
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SALLA: Evlik heycan vermiyor demekki. Bir fantaxi meselesi saygi duymak lazim
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AYLE: heyecan arıyor gençler :) midesiz yaratıklar
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SAMSUN YAKAKENTLİ 55: aşk bunların ki gerçek aşk. . . . . . .
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