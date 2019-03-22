22 Mart 2019, 10:47
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Tek Celsede Boşanan Sunucu Meltem Acet, Eşinden Rekor Tazminat Alacak

Habertürk TV spikeri Meltem Acet ile 14 yıllık eşi Onat Acet anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme Onat Acet'in Meltem Acet'e 6 milyon lira manevi tazminat ödemesine karar verdi

Habertürk TV spikeri Meltem Acet ile Onat Acet'in 11 yıllık evliliği önceki gün sona erdi. Onat Acet'in avukatı, İstanbul Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede taraflar arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini istedi.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Takvim gazetesinin haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davaya Meltem Acet ile Onat Acet katıldı. Mahkeme anlaşmalı boşanma protokolünü göre tarafların ayrılmalarına karar verdi.

VELAYET ANNEYE KALDI

Mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolüne göre çiftin 12 yaşındaki çocukları annesinin yanında kalacak.

6 MİLYON LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Onat Acet, Meltem Acet'e 6 milyon lira manevi tazminat ödeyecek. Meltem Acet boşandıktan sonra 'Acet' soyadını kullanmaya devam edecek.

TV, Habertürk, Magazin



YORUMLAR (49)
XYZ: en kolay meslek boşanmak olmuş erkek çalışsın kazansın kadın boşansın zengin olsun ama sorarsan kadın erkek eşitliği var kadına boşanınca tazminat bağlamak demek eşitliğe her anlamda aykırıdır sen o zaman peşinen kadın daha zayıftır korunmaya muhtaçtır demiş olursun e hani kadın erkek eşitti ayrıca madem evlilik kutsaldı o zaman para pul niye konuşuluyor kutsal olan şeyde maddiyat olmaz çocuk konusu ayrı tabii ki her iki taraf çocuklar için maddi manevi üzerine düşeni imkanları dahilinde yapmalıdır
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BUZZY: Bu ülkede bi çalışan elemanını çıkaramazsın bi de kadını boşayamazsın pozitif ayrımcılık muhabbetine ağzımıza yüzümüze bulaştırdığımız yasalardandır bunlar hele şimdiki kafalar aile birliği evlilik falan diye yırtınıyolar ya hakimlerde tabi uzat allah uzat ortada mal olmayan çocuk olmayan tazminat talebi olmayan 3 aylık bir evlilik duruşması 2, 5 senedir devam edermi onun için evlencem evlencem diye fazla uçmayın
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ADINIZI YAZIN: AVRUPA YASALARI BİZİ BU HALE GETİRDİ. DAHA ÖNCE BU SORUNLAR YOKTU. . BOŞANMA VE ÖLÜMLER ARTTI BU YASALARLA. BİZ İSLAM ÜLKESİYİZ HRİSTİYAN YASALARI OLMAZ.
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APTİ: oynayan ayı aç deildir
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MERT: Mesaj yazanlar size ne adam isteyerek vermiş parayı bellki adam zengin komamış.
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