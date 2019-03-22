Tek Celsede Boşanan Sunucu Meltem Acet, Eşinden Rekor Tazminat Alacak

Habertürk TV spikeri Meltem Acet ile Onat Acet'in 11 yıllık evliliği önceki gün sona erdi. Onat Acet'in avukatı, İstanbul Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede taraflar arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini istedi.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Takvim gazetesinin haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davaya Meltem Acet ile Onat Acet katıldı. Mahkeme anlaşmalı boşanma protokolünü göre tarafların ayrılmalarına karar verdi.

VELAYET ANNEYE KALDI

Mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolüne göre çiftin 12 yaşındaki çocukları annesinin yanında kalacak.

6 MİLYON LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Onat Acet, Meltem Acet'e 6 milyon lira manevi tazminat ödeyecek. Meltem Acet boşandıktan sonra 'Acet' soyadını kullanmaya devam edecek.