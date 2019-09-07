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Tek dal sigara imalathanesi kuran zanlı adliyeye sevk edildi

Adana polisinin yaptığı kaçak sigara, tütün ve tek dal sigara operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı adliyeye sevk edildi.

07.09.2019 09:55 Tek dal sigara imalathanesi kuran zanlı adliyeye sevk edildi
Adana polisinin yaptığı kaçak sigara, tütün ve tek dal sigara operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, okul önlerinde tek dal kaçak sigara satışını önlemek için 5 Eylül günü operasyon yaptı. Operasyonda 350 bin tek dal doldurulmuş sigara, 820 bin makaron, 2 bin 350 paket kaçak sigara, 20 bin boş sigara paketi, 35 kilogram kıyılmış tütün, 70 paket pipo tütünü, ele geçirildi. Olayla ilgili V.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlı sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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