"Tek derdimiz fayda üretmek"

Toplumun farklı kesimleriyle sık sık bir araya gelip, istişare toplantıları yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor" başlığıyla gerçekleştirilen 'Muhtarlar Buluşmaları' kapsamında Kelesli muhtarlarla bir araya geldi. Keles Kömür İşletmeleri Lokali'nde ilçenin merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla buluşan Başkan Aktaş, tüm muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinledi.Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin'in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aktaş, önceliklerinin ulaşım ve altyapı olduğunu hatırlatarak, imkanlar ölçüsünde Keles'te de yaşam kalitesini yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Güçlü olmak zorundayız

Son yıllarda Türkiye ve dünyanın içinden geçtiği süreci değerlendirerek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini hatırlattı.

Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada bulunduğunun altını çizen Başkan Aktaş, "Çünkü bizim komşularımız kişi başı gayri safi hasılası 35-40 bin dolar olan Almanya ve Hollanda değil. Bir tane bile normal komşumuz yok. Suriye, Irak, İran, Bulgaristan hatta çok şaşaalı dönemler yaşayan Yunanistan bile karışık. Bir elimiz Ortadoğu'da bir elimiz Kafkaslarda, Balkanlarda, üstte Rusya… Bu konjonktürde 7 düvele karşı mücadele vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında tabir yerinde ise ağzımızın içine bakan ülkeler, insanlar var. Bizim geçmişten, ecdadımızdan aldığımız o güçlü Osmanlı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin onlara karşı gösterdiği hamiliği kendilerine koz olarak düşünen topluluklar var. O yüzden biz güçlü olmak zorundayız. Avrupa'nın ikinci büyük nüfusuna ve altıncı büyük ekonomisine sahibiz. Sıradan bir ülke değiliz. Önümüze konan prangalara rağmen son 15-20 yılda sağlıkta, eğitimde ve ulaşımda birçok hamle var" dedi.