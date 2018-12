Tek Düşüncemiz Camiamıza 3 Puan Hediye Etmek"

07 Aralık 2018 Cuma 12:35



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek , Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk edecekleri Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, camialarına 3 puan hediye etmek istediklerini belirtti.Mehmet Özdilek, kulüp binasında yaptığı basın toplantısında, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmandaki Bursaspor maçını 2-1 kaybettiklerini anımsatarak, "Mücadele ve isteğimiz kararlılıkla devam ediyor ama takımımıza yakışmayacak hatalardan iki gol yedik. Daha fazla gol pozisyonu ürettik ama maalesef maçı lehimize çeviremedik." dedi.Özdilek, pazar günü birbiriyle oynama alışkanlığı yüksek bir takıma karşı mücadele edeceklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:"Tek düşüncemiz var, saha ve seyircimiz önünde kazanmak. Kazanma odaklı oynayacağımız bir maç. Belki de ilk devrede sıralamadaki yerimizi belirleyecek en önemli maçlardan birini oynuyoruz. Kazanırsak 17 puan yapacağız ve önümüzü çok daha net göreceğiz. Ama söylemle eylem çok farklı şeyler. Her maçın zor olduğunu biliyoruz, zor bir maç oynayacağız. Deplasmanda özellikle savunmayı çok iyi yapan, kontratağa çok iyi çıkan bir takıma karşı mücadele edeceğiz.""Tek düşüncemiz 3 puanı camiamıza hediye etmek"Maçın 9 Aralık Pazar günü oynanmasının taraftarın sahayı doldurmasına katkı sunacağına inandığını aktaran Özdilek, şöyle konuştu:"Rakibin ne yapacağından çok bizim sahada neler yapacağımız ön plana çıkacak. Tek düşüncemiz var camiamıza pazar günü 3 puanı hediye etmek. Böylelikle kalan iki maçımızı da daha sağlıklı geçirebileceğimizi düşünüyorum. Her maçı tek tek düşüneceğiz. İçeride ve dışarıda her maça kazanma odaklı çıkacağız. Çünkü oynadığı oyundan keyif alan, sahada ne yaptığını bilen bir oyuncu grubu var. Bunu geliştirerek sürdürmek tek amacımız.""Takımımıza uyabilecek oyuncuları bünyemize katacağız"Özdilek, takımda eksik gördükleri mevkilere transferler yapmak istediklerini ancak ara transfer döneminde gerek mali gerekse oyuncu profili bakımından bunun çok zor olduğunu vurguladı.Takıma katkı verecek oyuncuları transfer etmek istediklerini bildiren Özdilek, şunları kaydetti:"Devre arası oyuncu almak, buraya getirmek ve takımdan oyuncu yollamanın bir maliyeti var. Bununla ilgili yöneticilerle bir aydır 'ne yapabiliriz' diye görüşüyorum. Konuştuğum oyuncular var. Bazılarının gelmelerinde, bazılarının ailelerinin sıkıntıları var. Yani var oğlu var. Ama mümkün mertebe almak için değil, bize katkı sağlayacak oyuncu profilini kulübümüzün içine sokmak istiyoruz. Hem oyuncu kalitesiyle hem hem kişiliği ile takımımıza uyabilecek oyuncuları bünyemize katacağız."Mehmet Özdilek, Emrah Başsan 'ın arka adalesindeki sıkıntısının devam ettiğini ve bu futbolcuyla ilgili kararı maç günü vereceklerini sözlerine ekledi.