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Tek geçim kaynağı tavuklar sel sularında telef oldu

Adana'da 3 yıl önce eşi vefat eden ve 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Dilek Tosun, yumurtalarını satarak geçimini sağladığı tavukları sel sularıyla telef olunca tek geçim kaynağından oldu.

25.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:32 Tek geçim kaynağı tavuklar sel sularında telef oldu
'da 3 yıl önce eşi vefat eden ve 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Dilek Tosun, yumurtalarını satarak geçimini sağladığı tavukları sel sularıyla telef olunca tek geçim kaynağından oldu.
Merkez ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 3 çocuğuna tek başına bakmaya çalışan Dilek Tosun'un kirada oturduğu evi, Adana'da yaşanan sağanak nedeniyle sular altında kaldı.
Gece, çocuklarıyla evi terk eden Tosun'un tüm eşyaları sular altında kalırken evin bahçesinde baktığı ve yumurtalarını satarak geçimini sağladığı 30 tavuktan 20'si boğularak telef oldu.
Gece çocuğunun sesiyle uyandığını ve tüm evin sular altında kaldığını gördüğünü anlatan Tosun, çocuklarıyla evi terk ettiğini ve kardeşine sığındığını söyledi.
Sabah eve geldiğinde evin diz boyu su içinde kaldığını gördüğünü aktaran Tosun, "Evimiz kullanılamaz hale geldi. Eşyalarımızın tamamı telef oldu. Çok mağdur olduk. Geceyi kardeşimin evinde geçirdik ama evleri çok küçük, zor sığdık. Bu geceyi nerede geçireceğimizi bilmiyorum." diye konuştu.
"Tek geçim kaynağım gitti"
Selde eşyalarıyla birlikte yumurtalarını satarak geçimini sağladığı tavukların da telef olduğunu belirten Tosun, "3 yıl önce eşim vefat etti. Tek başıma çocuklarıma bakıyorum. Baktığım tavukların yumurtalarını satıp ekmek paramızı çıkarıyorduk. 30 tavuğumdan 20'si telef olmuş. Çok mağdur olduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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