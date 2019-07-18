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Tek gol atıp, sevinçten ağladılar

Rusya'ya 30-1 mağlup olan Güney Kore Kadın Sutopu Takımı, attıkları tek golün ardından sevinç gözyaşları döktü.

18.07.2019 17:15 Tek gol atıp, sevinçten ağladılar
Rusya'ya 30-1 mağlup olan Güney Kore Kadın Sutopu Takımı, attıkları tek golün ardından sevinç gözyaşları döktü.

2019 Dünya Sutopu Şampiyonası'nda B Grubu'nda aldıkları kötü sonuçlarla dikkat çeken Güney Kore Kadın Sutopu Takımı, teselliyi turnuvada attıkları tek golde buldu. Macaristan'a 64-0 mağlup olan Güney Kore, bu sayıyla yenilgi rekoruna imza atmıştı. Güney Kore daha sonra Rusya ile karşılaştı. Bu müsabakada da rakibine direnemeyen Güney Kore, havuzdan 30-1 mağlup ayrıldı fakat attıkları golden sonra ilginç olaylar yaşadı. 27-0 gerideyken turnuvadaki ilk golünü atan sporcular, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

Turnuva öncesinde kadınlar su topu takımı bulunmayan Güney Kore, yaklaşık bir ay içinde yüzmeyle ilgilenmiş kişilerden takım kurdu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Güney Kore, Rusya, Spor

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