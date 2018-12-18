Tek Gözü Olmayan Kedi Yavrusuna Sahip Çıktı

Eskişehir
'de yaralı bulunan ve tek gözü olmayan kedi yavrusu, tedavisinin ardından gönüllü bir hayvansever tarafından sahiplenildi. Merkez Tepebaşı
ilçe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Doğal Yaşam Merkezi her yıl bakım ve tedavileri gerçekleştirilen binlerce sokak hayvanını sahiplendiriyor.
Yardıma muhtaç hayvanları, bulundukları yerlere bırakılmadan önce sahiplendirmeyi amaçlayan merkezin ekibi, 15 gün önce Yenibağlar Mahallesi'nde tek gözü olmayan 5 aylık yaralı kedinin tedavisini gerçekleştirdi.
Tedavisi tamamlanan kedi yavrusu, Doğal Yaşam Merkezi'nde hayvansever Arife Karaca
tarafından sahiplenildi.
Vatandaşların petshoplardan hayvan almadan önce barınaklara gelip hayvanları görebileceğini belirten merkez yetkilileri, hayvanseverlerin satın alma yolunu değil sahiplenmeyi tercih etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Tepebaşı,Merkez,Eskişehir
Kaynak: AA