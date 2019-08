Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edecekleri Fenerbahçe 'yi yenerek, Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları yenilgiyi unutturmak istediklerini söyledi.Okan Buruk, turuncu-lacivertli takımın antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Yeni Malatyaspor karşısında kazanmalarına yetecek gol pozisyonlarına girmelerine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirten Buruk, "İlk iki Olympiakos maçındaki senaryonun bir benzerini yaşadık. Golleri kaçırdık, daha sonra 10 kişi kaldık, yediğimiz gol ve gollerle maçı kaybettik." ifadelerini kullandı.Sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Buruk, "Tabii ki kötü bir başlangıç ama bu haftaya baktığımızda Fenerbahçe ile kendi sahamızda oynamak kötü başlangıcı silme anlamında bizim için çok büyük bir şans. Bu anlamda hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Eksiklerimiz var, Mahmut'un ve İrfan'ın olmaması orta sahada zorluk yaşamamızı sağlıyor. Bunu diğer maçlarda da yaşamıştık ama elimizdeki oyuncularla en iyi şekilde bu maça hazırlanıp tekrar kazanarak lige devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.Okan Buruk, "Akhisarspor'un başında Fenerbahçe ile oynadığınız 5 maçta 4 galibiyet elde etmiştiniz. Bu rakibe karşı bir psikolojik üstünlük sağlar mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Tabii ki her takımın ve her maçın hikayesi farklı. Burada yeni bir maç var. Lige çok iyi başlayan bir Fenerbahçe takımı var. İç sahadaki oyununu gerçekten iyi oynayan bir takım var. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Fenerbahçe'nin gücünü, artılarını, eksilerini bilerek hareket etmek istiyoruz. Tek hedefimiz kazanmak. Fenerbahçe lige iyi başlayan, kadro olarak iyi işler yapmaya çalışan, ilk haftanın en formda takımı. İlk hafta herkesin oyun olarak göstereceği en iyi takım Fenerbahçe olabilir. Eksiklerimize rağmen bu maçı çıkıp kazanmak istiyoruz."Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk, idman öncesinde Edin Visca ile görüşmesi hakkında ise, "Oyuncularımızla böyle birebir görüşmeleri yapıyoruz. Bu hafta bizim için bir hedef, hem maçla hem de genel ortamla ilgili konuştuk. Mahmut olmadığında Visca takım kaptanımız oluyor. Takım içindeki genel konuları konuştuk. Oyuncularımız bu maçı bekliyor, cumartesi günü inşallah önceki maçların tam tersine, özellikle yakaladığı gol pozisyonlarını atan bir takım olmak istiyoruz." sözlerine yer verdi.Takımdaki sakat oyuncuların durumuyla ilgili de bilgi veren Okan Buruk, "Clichy'nin sakatlığı devam ediyor. Yarın bir deneyeceğiz onu. Şu anda bir tek bugün çıkmayacak olan Clichy var. Epureanu başladı, iyi bir şekilde de çalışıyor. Epureanu geldiğinde de bize büyük güç katacak. Hem kişiliği hem oyunculuğu ile Epureanu'nun dönmesini sabırla bekliyoruz. Bir haftadır takımla tüm antrenmanları yaptı, iyi durumda. İnşallah milli takım arasından sonra Epureanu'yu takımla birlikte görmek istiyorum." açıklamasını yaptı.Okan Buruk, Mevlüt Erdinç'in takımdan ayrılacağını açıklayarak, "Mevlüt'ün görüştüğü kulüpler var. Mevlüt bizim oyuncumuz, hazırlık maçlarında da onu görme şansımız oldu. Elimizde 4 tane forvetimiz var, genç Muhammet Arslantaş da var, beş forvetimiz var. Mevlüt şu anda gelen teklifleri değerlendiriyor. Kulüple birlikte bu teklifleri değerlendirip aramızdan ayrılacak." ifadelerine yer verdi.Buruk, Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe formasıyla kaptanlığını yaptığı Medipol Başakşehir'e karşı mücadele edeceğinin hatırlatılması üzerine ise, "Emre kişiliği ve oyunculuğu ile bir takıma çok büyük etki yapan bir oyuncu. Bunu Fenerbahçe formasıyla da geçen haftaki maçta gördük. Tekrar son senelerini geçirdiği stada geliyor. Bizim amacımız rakip takımdan hiçbir oyuncunun kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynayarak, rakibimizi yenmek için elimizden gelen her şeyi yapmak. Emre'nin burada olması önemli, burada çok vakit geçirdi ama oyuncularım kimseye bakmadan en iyisini yapmaya çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.