Tek Hedefimiz, Milletin Polisini Yetiştirmek"

SÜLEYMAN ELÇİN - Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, emniyet teşkilatının gittikçe güçlendiğini ve tek hedeflerinin "milletin polisleri"ni yetiştirmek olduğunu bildirdi.Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğünün (SAMER) düzenlediği "Uluslararası Uyu?turucu Konferansı"na katılmak için Antalya'ya gelen Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada 17-25 Aralık'ın ardından Mart 2014'te polis akademisi başkanlığı görevine geldiğini anımsattı.O dönemin sıkıntılı bir dönem olduğunu ifade eden Çolak, emniyet içerisinde FETÖ'nün örgütlendiğini, birçok alanı kontrol eder hale geldiğinin tespit edildiğini belirtti."İlk etapta bu örgütün hızlı bir şekilde emniyetten temizlenmesi gerekiyordu." diyen Çolak, bunu yaparken de yerine aynı hızla polis amiri ve memuru koymaları gerektiğini belirlediklerini kaydetti.Hızlı bir şekilde işe koyulduklarını anlatan Çolak, "Emniyet teşkilatına 4 yılda 100 bin kişi kattık. Bunun 75 binini mezun ettik. Mezun ettiklerimizin 10 bin 500'ü komiser yardımcısı. Şu an öğrenci olarak alacağımız 10 bin bekçimiz ve 10 bin polis memurumuz var. 5 bin de polis meslek yüksek okullarında öğrencimiz var. 24. Dönem POMEM alım sürecindeyiz. 10 bin kişiyi de o şekilde teşkilata sokacağız. Alımların yüzde 10'unu kadın polis memurları oluşturuyor." diye konuştu.-"İlanlarımıza inanılmaz başvurular oluyor"Gençlerin emniyet teşkilatına yoğun bir ilgisinin ve talebinin olduğuna işaret eden Çolak, şöyle devam etti:"İlanlarımıza inanılmaz başvurular oluyor. 7 bin kişi ilana çıkıyor, 80 bin kişi başvuruyor. 3 bin kişilik komiser yardımcılığına 22 bin kişi başvurdu. 2019'da da bu yoğun talebe karşılık vermeye çalışacağız. Yeni alımlar olacak. Dışarıdan bakınca 'İşsiz fazla. O nedenle polisliğe teveccüh var' gibi algılanıyor. Oysa öyle değil. İlk yıllardaki ilanlarımızda bu kadar yoğun başvuru yoktu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başvurular patladı. İnanılmaz oldu. İnsanlar artık 'Devlet bizim. Birileri çöreklenmiş, örgütlenmiş. Biz sahip çıkacağız' diyor. Bunu öğrencilerimizde hissediyoruz. Biz zaten o duyguyu da düşünceyi de çağdaş polis eğitiminin bütün gerekleri ile eğitimlerimizde veriyoruz. Değerler eğitimleriyle destekliyoruz."Çolak, Avrupa'daki en iyi polis eğitimlerinden birisini verdiklerini aktararak, "Avrupa Polis Akademileri Birliğinde başkan yardımcısıyım. Görüyoruz. İşin içindeyiz. İddialıyız. Çok iyi bir polis eğitimi veriyoruz." ifadelerini kullandı.İhraç edilen ve açıkta olan polis memuru ve amiri sayısının 3 katını teşkilata kattıklarını anlatan Çolak, şunları söyledi:"Zafiyetten ziyade güçlendik. Amir kadrosunu koruduk. 2014'de 17 bine yakın çeşitli rütbelerde polis amiri vardı. Bunlardan 2 bini yakını çok da fayda görülmeyen birinci sınıf müdürdü. Şu an 16 bin amir var, bunun 3'de 2'si yeni. İç güvenlik anlamında her değerde iyiye gidiyoruz. Tüm teşkilatın 3'te birini yeniledik. Aslında zorlanma beklenir ama zorlanma yok. Daha da iyiye gidiş var. Katedilen mesafe çok iyi. Bu bizi umutlandırıyor. Gittikçe teşkilat daha da kuvvetleniyor. Tek hedefimiz milletin polislerini yetiştirmek. Milletin hizmetinde olan polis teşkilatını oluşturmak. Bunda da baya bir mesafe katettik."