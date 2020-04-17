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Tek katlı ev alev alev yandı

Denizli'de tek katlı ev, alevlere teslim oldu.

17.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:54
Tek katlı ev alev alev yandı
Denizli 'de tek katlı ev, alevlere teslim oldu. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi 29 Sokak'ta meydana geldi. Hasan Karabağ'a ait olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Tek katlı müstakil evden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Paniğe sebep olan yangında ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evden yükselen alevleri güçlükle kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları ardından kontrol etmek için girdiği ev kullanılamaz hale geldi. Şans eseri evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa
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