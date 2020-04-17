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Tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın korkuttu.

17.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:34
Tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın diğer binalara sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkan eve gelen ev sahibi, binada kiracıların olduğunu ama binayı ne zaman boşalttıklarını bilmediğini söyledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı eski bir evde çıkan yangın korkuttu. Alaşehir'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Esentepe Mahallesi Toptepe Yolu üzerinde Adnan Akbaba'ya ait eski bir evde saat 20.00 sıralarında çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek, çevrede bulunan diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Önce dışarıdan müdahale eden itfaiye ekipleri evin kapısını kırıp içeriye girerek içerideki alevleri de söndürdü.

Evde kiracıların olduğunu ve ne zaman evi boşalttıklarını bilmediğini belirten ev sahibi Adnan Akbaba ise "Ben kiracılara evden çıkın demiştim. Evi boşaltmışlar gitmişler. Ev yandı. En son onlar duruyordu. Ne zaman çıktığını bilemiyoruz" dedi.

Maddi hasarın oluştuğu kaza ile ilgili polis soruşturmayı sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alaşehir, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa
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