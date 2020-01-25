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Tek katlı ev yangında küle döndü

Tek katlı ev yangında küle döndüİZMİT'te, Hüseyin Balbay'a ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

25.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:03
Tek katlı ev yangında küle döndü
İZMİT'te, Hüseyin Balbay'a ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
yanfın, saat 19.00 sıralarında Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi İbrahim Karakurt Caddesi'ndeki Hüseyin Balbay'a ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle evin salonunda çıkan yangın, kısa sürede evin tamamına yayıldı. verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Tek katlı ev yangında küle döndü

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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