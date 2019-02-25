Tek Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Denizli
'nin Çal
ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Dağmarmara Mahallesi'nde Mert Bakkal'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye
ekipleri, yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceğini bildirdi. - DENİZLİ
İtfaiye, Çal, Denizli, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA