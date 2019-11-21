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Tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

21.11.2019 04:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 04:05Tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu
'nin ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1793 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan tek katlı evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bir evdeki aile, panikle dışarı çıktı. Ailenin yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kosa süre sonra kontrol altona alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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