Haberler » Güncel » Tek katlı evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - ADANA - Haber

Tek katlı evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - ADANA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

06.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:01
'nın ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şahin Özbilen Mahallesi'nde, tek katlı bir evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kapıyı çalıp evde bulunan Gani Örs'ü uyandırarak durumu bildirdi.
Örs, 8 yaşındaki oğlu Kadir'i kucağına alarak dışarı çıktı. 4 yaşındaki kızı Sümbül'ü almak için tekrar eve girmek isteyen Örs, alevler nedeniyle kızına ulaşamadı.
Bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ekipler Sümbül'ün cansız bedenine ulaştı.
Tek katlı evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - ADANA

Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA


6.03.2020 12:52:09