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Tek katlı evde çıkan yangında, çift yaralandı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında Müyesser Dayan ve eşi Hayrullah Dayan yaralandı.

20.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:26Tek katlı evde çıkan yangında, çift yaralandı

SAKARYA'nın ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında Müyesser Dayan ve eşi Hayrullah Dayan yaralandı. Çift hastaneye kaldırılırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 16: 00 sıralarında, Adapazarı'na bağlı Evrenköy Mahallesi Neşet Caddesi'ndeki Müyesser ve Hayrullah Dayan çiftine ait tek katlı evde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanları görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. SEDAŞ ekiplerince evin elektriği kesilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. erleri eve girdiklerinde Müyesser ve Hayrullah Dayan çiftini yaralı halde buldu. İtfaiyenin evden çıkardığı çiftin ayaklarında yanıklar oluştuğu belirlendi. Müyesser ve Hayrullah Dayan sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ev, yangında kullanılmaz hale geldi.



Adapazarı, İtfaiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

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