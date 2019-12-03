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Tek koluyla 7 nüfuslu ailesini geçindiriyor

Iğdır'da yaşayan ve bir kolu olmayan Yunus Eray, tek koluyla çalışıp kendisiyle birlikte 7 nüfuslu ailesinin geçimini sağlayarak çevresindekilerin takdirini topluyor.

03.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:31Tek koluyla 7 nüfuslu ailesini geçindiriyor
'da yaşayan ve bir kolu olmayan Yunus Eray, tek koluyla çalışıp kendisiyle birlikte 7 nüfuslu ailesinin geçimini sağlayarak çevresindekilerin takdirini topluyor.
Karaağaç Mahallesi'ndeki babadan kalma gecekondusunda ikamet eden 41 yaşındaki Yunus Eray, çocukluğunda evlerinin damında oyun oynarken düştü. Eray'ın kırılan sağ kolu, daha sonra kesildi.
Tek koluyla yaşama tutunmaya çalışan Eray, hayırseverlerce alınan 3 tekerlekli motosikletiyle vatandaşlara para karşılığında yük taşıyarak ya da topladığı hurdaları satarak ailesinin geçimini sağlıyor.
Her gün erken saatlerde uyanıp işe başlayan Eray, 3 çocuğuna, eşine, annesine ve babasına bakıyor.
Çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini toplayan Eray, evini geçindirmesinin yanı sıra 2 çocuğunu okutup KOAH hastası babasının bakımını yapıyor.
"Yaşam mücadelemi örnek olacak şekilde verdim"
Yunus Eray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda kırılan kolunun, köydeki bir kırıkçı tarafından bağlandığını anlattı.
Tedavi için Erzurum'a gittiklerinde, yanlış müdahale nedeniyle kolunun kesilmesi gerektiğini öğrendiklerini belirten Eray, şöyle devam etti:
"Doktorlar ameliyatla kolumu kesmek zorunda kaldı. Hastanede gözümü açtığımda bir kolum yoktu. Doktor, sağlam kalan sol elime deneme amaçlı şemsiye uzattı. Sol elimi kullanmayı bilmediğim için şemsiye yere düştü. Bu olaydan sonra hayatım hep zor oldu. 7 yaşındayken bir şemsiyeyi bile tutamayan tek elimi kullanmayı öğrendim ve hayat mücadelesine atıldım. O gün bir şemsiyi tutamayan elimle bugün çalışıyorum ve aileme bakıyorum."
Geçmişte İŞKUR üzerinden bazı işlerde çalıştığını, şu an engelli maaşı aldığını ifade eden Eray, tek isteğinin sigortalı bir işe girmek olduğunu dile getirdi.
Eray, şunları kaydetti:
"Sağlıklı insanlardan tek isteğim şudur, engellileri hor, ötekiymiş gibi görmesinler çünkü her sağlıklı insan engelli adayıdır. Bu dünyada kimsenin sağlıklı kalma garantisi yok. Engelli kardeşlerimize maddi olmasa da manevi destek verelim. Bu yaşıma kadar kimseye el açmadım ve yaşam mücadelemi örnek olacak şeklide verdim, bunun için herkes beni takdir ediyor. Buradan engelli kardeşlerime de sesleniyorum, hayat ne kadar zor olursa olsun yıkılmasınlar, sonunda kazanan onlar olacaktır."

Şemsi Tebrizi, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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