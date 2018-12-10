Tek Koluyla Hayata Tutunan Yaren Azmiyle Takdir Topluyor

HAYATİ AKÇAY - Ordu
'da doğuştan sağ kolu ve iki bacağı olmayan, bütün işlerini sol koluyla yapmaya çalışan 11 yaşındaki Yaren Ömerustaoğlu, okulunda gösterdiği azmiyle herkese örnek oluyor.
Anadolu Ajansının 2015 yılında "Tek koluyla hayata tutunan Yaren, akülü araç istiyor" başlıklı haberiyle gündeme getirdiği Yaren Ömerustaoğlu, Altınordu Atatürk
Ortaokulu 6. sınıfta öğrenim görüyor.
Gösterdiği azim ve istekle başta sınıf arkadaşları olmak üzere tüm okula örnek olan Yaren, okul yönetimi ve öğretmenlerinin de takdirini topluyor.
Yaren'le yakından ilgilenen diğer öğrenciler, öğle arası ve teneffüslerde arkadaşlarıyla oynamayı ihmal etmiyor.
Yaren Ömerustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarını çok sevdiğini belirterek, "Onlarla çok mutlu oluyorum. Onlar da beni çok seviyor ve bana yardımcı oluyorlar. Zil çalınca dışarı götürüyor, gezdiriyorlar, oyun oynuyoruz." dedi.
Büyüyünce Türkçe öğretmeni olmak istediğini dile getiren Yaren, bunun için çok çalıştığını söyledi. Anne
Azime Ömerustaoğlu, kızının doğuştan iki bacağı ve sağ kolunun olmadığını belirterek, "Yaren'i okutmak için Gölköy
'den Ordu'ya taşındım. Yaren için şu an kiradayım. Eşim inşaatta çalışıyor ama Yaren'i okutmak zorundayım. Yaren'i özel kurslara götürüyorum. Yani bütün günüm okulda ve onunla geçiyor." diye konuştu. Okul Müdürü Hakan Aksoy
ise Yaren'e tüm okulun yardımcı olmaya çalıştığını kaydederek, "Yaren iyi ki bizim öğrencimiz. Biz kendisi gibi azimli bir öğrenciye sahip olduğumuz için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.
Yaren'in tüm derslerinde gösterdiği gayret ve mücadelenin takdir edildiğini vurgulayan Aksoy, Yaren'in bazı derslerde sınıf arkadaşlarından daha başarılı olduğuna dikkati çekti.
Aksoy, Yaren'in ortaya koyduğu azimli mücadelenin okuldaki tüm çocuklara örnek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Yaren derslerinde başarılı bir öğrencimiz. Yaren tek kolu olmasına rağmen yazı yazmayı çok seviyor, notlarını alıyor. Derslerine çalışıyor. Okulda, evde derslerle ilgili faaliyetler yürütüyor. Kendisi bu faaliyetlerin tamamında yer alıyor."
Yaren'in ailesine teşekkür eden Aksoy, kızının yanından hiçbir zaman ayrılmayan anne Azime Ömerustaoğlu'nu okul yönetimi olarak yılın annesi seçmeyi düşündüklerini aktardı.
"Azmi ve mücadelesi bizlere de çok şey öğretiyor"
Sınıf öğretmeni Hatice
Yetkin de Yaren'in sorumluluk alabilen bir öğrenci olduğuna işaret ederek, "Yaren gerek okul içi gerek okul dışındaki azmi ve örnek davranışlarıyla hepimize örnek oluyor. Onun gayretli azmi ve mücadelesi bizlere de çok şey öğretiyor." dedi.
Rehber öğretmen Jale Gülaç ise Yaren'in ciddi anlamda sınıfa ve okula pozitif enerji veren bir çocuk olduğunu belirterek, "Yaren elinden gelen her şeyi yapabilen bir öğrencimiz. Okuldaki tüm öğrencilerimiz onu çok seviyor." diye konuştu.
Ordu
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:41