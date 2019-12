Tek koluyla şampiyonluklara yelken açıyor

Muğla'da çocukken elektrik akımına kapılması sonucu bir kolunu dirseğine yakın bölgeden kaybeden milli yelkenci Hüseyin Akbulut, 3 yıldır Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor.Henüz 8 yaşında sağ kolunu kaybetse de hayattan hiç kopmayan 32 yaşındaki Hüseyin Akbulut, hobi olarak başladığı yelkendeki başarılarıyla göz dolduruyor.Mavi sulara profesyonel olarak 8 yıldır yelken açan, bu sporda elde ettiği şampiyonluklarla 'engelsiz yelkenci' olarak anılan Akbulut, hayallerine her geçen yıl biraz daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor.Son üç yılda Türkiye Engelli Yelken Şampiyonası'nı birincilikle kapatan Akbulut, Marmaris'te gerçekleştirilen kış trofesi yarışmalarında da hem rüzgara hem de tecrübeli rakiplerine karşı tek koluyla mücadele ediyor.Akbulut: "Azimle maviliklere yelken açmaya devam ediyorum"Paralimpik Yelken Milli Takımı sporcusu Hüseyin Akbulut, AA muhabirine, bu branşı sınırlı alan içinde yapılmayan bir doğa sporu olmasından dolayı tercih ettiğini söyledi.Hayatı boyunca doğa sporlarını çok sevdiğini belirten milli sporcu, "Elimin olmayışı yelken yapmama ve sosyal hayatta var olmama engel değil. Engellere ve hayattaki başarısızlıklara bakmadan, azimle maviliklere yelken açmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.Yelkenle Marmaris'ten İsrail'e kadar giderek açık deniz mil rekorunu kırdığını aktaran Akbulut, şunları söyledi:"Hiçbir zaman önüme engel koymuyorum. Bir şey yapmamak için her zaman bahane üretebilirsin. Elinin olmaması veya bacaklarının olmaması yapmak istediğin şeye hiçbir zaman engel değildir. Topluma örnek olabiliyorsam, bir elle bunları yapabildiğimi gösterebiliyorsam, bu onur verici. En büyük hedefim, federasyonumun da verdiği destekle olimpiyatlara katılmak ve tek başıma, tek elle hiç durmadan dünya turu yapmak. Kış trofeleri ile birlikte yılda 10 yarışa katılıyorum. Engelli yarışlarına ve uluslararası iki yarışa katılıyorum. Buralarda dereceler yaparsam hedefime ulaşırım. Engelli yelkencilik dünyada yeni yeni yükseliyor. Türkiye bu konuda geride değil. Yarış eksiğimizi gidermek için federasyon çalışıyor. Dünyada öncü olmaya doğru gidiyoruz."Denizde özgürlüğün keyfini sonuna kadar yaşadığını dile getiren Akbulut, "Motora bağlı kalmadan seyir yapıyorsunuz. Sadece yelken, rüzgar ve su. Hayatınızda olan tek şey bu. Karadaki bütün sorunları, faturalarınızı, cep telefonunuzu, interneti unutuyorsunuz. Tamamen kendinizi özgür hissediyorsunuz. O yüzden her birey bir kere olsun yelken yapmalı." diye konuştu.Olgaç: "Yeni sporculara ilham verip, idol olacak"Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBSF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Engelli Yelken Branşı Teknik Kurul Başkanı Aynur Olgaç, Hüseyin Akbulut ile ilk karşılaştığında zekası, saygısı ve azmiyle kendisine, "Ben başaracağım" mesajını verdiğini dile getirdi.Akbulut'un 3 yıldır başarılarıyla kendisini yanıltmadığına dikkati çeken Olgaç, "Bilgisini paylaşan, yardımsever, takım çalışmasına uygun bir kişiliğe sahip. Hüseyin'i inşallah ilerleyen zamanlarda dünya şampiyonu olarak, olimpiyatta altın madalyayla kürsüde görmek nasip olur. Buna inancım tam. Başardığında, arkadan gelecek yeni sporculara ilham verip, idol olacak." değerlendirmesinde bulundu.