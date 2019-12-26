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Tek kullanımlık şifrelerle dolandırıcılık polise takıldı

Mersin'de sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yapan bazı kişilerin hesap bilgi ve şifrelerini ele geçirerek 170 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

26.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:20 Tek kullanımlık şifrelerle dolandırıcılık polise takıldı
'de sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yapan bazı kişilerin hesap bilgi ve şifrelerini ele geçirerek 170 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran H.M.K. isimli müşteki, bitcoin hesabından bilgisi dışında paralarının eksildiğini belirterek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 4 kişilik bir suç şebekesinin bazı kişilerin GSM hattını düzenledikleri sahte geçici kimlik belgesiyle başka operatörlere taşıdıkları, mail ve bitcoin hesaplarına "şifremi unuttum" şeklinde kod doğrulama yöntemiyle girdikleri ve kendi hesaplarına 170 bin lira aktardıkları tespit edildi. Ardından şahısları yakalamak için teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda F.E., M.U.E., S.Ş. ve A.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5 cep telefonu, 2 sim kart, 2 hard disk, 1 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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