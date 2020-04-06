Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tek kullanımlık solunum cihazı için geri sayım başladı

Kahramanmaraş'ta Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Tokur, tersine mühendislik sayesinde teknik özelliğini çözümlediği ithal solunum cihazının seri üretimi için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

06.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:32
Tek kullanımlık solunum cihazı için geri sayım başladı
Kahramanmaraş 'ta Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Tokur, tersine mühendislik sayesinde teknik özelliğini çözümlediği ithal solunum cihazının seri üretimi için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Tokur, kendisine ait Araştırma ve Geliştirme Merkezinde yerli solunum cihazı ile ilgili çalışma başlattı.

Korona virüs vakalarının artmasıyla solunum cihazlarının gerekliliğinin de artacağına işaret eden Dr. Tokur, "Korona virüs hayatımızda önemli bir yere oturmuş problem. Virüs çok hızlı bir şekilde insan vücuduna girip hayati organlara zarar vererek insanın ölmesine neden olmaktadır. Bu organların başında da ciğerler geliyor. Ciddi şekilde solunum yetmezliğine neden olarak insanların solunum cihazına bağlanmasını ve eğer yeterli ilaç tedavisi de alamamışsa maalesef hayatını kaybediyor. Bu olay hızlı yayılıyor ve ülke olarak en kötü senaryolara hazırlanmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de tıbbi donanımlarımızı geliştirip sayılarını artırmaktır. Basında da yer aldığı gibi yerli solunum cihazlarının üretimiyle ilgili, çok doğru ve akılcı bir yaklaşım ancak, bir anda beklenmedik düzeyde solunum cihazına bağlanması gereken hasta grubu ortaya çıktığında muhtemelen bu cihazların üretilmesi salgının hızla artması nedeniyle yetişemeyecek" dedi.

Elektriksel bir ihtiyaç yok

Böyle bir durumda hastaları en azından belli bir süre hayatta tutabilecek cihazları araştırdıklarını kaydeden Dr. Tokur, "Bunların başında da tek kullanımlık kısa süreli solunum cihazları oldu. Buradaki solunum cihazları ise diğer elektromekanik ventilatörlere göre elektriksel bir ihtiyacın olmaması ve pratik şekilde her yerde uygulanabilmesidir. Örneğin İran'da büyük bir alışveriş merkezini hastaneye dönüştürdüler ve bizde de böyle bir durum olduğunda biz bu alanlarda bu cihazları kullanabileceğiz. ya da ilçede bir hasta oldu ve bu hastanın yoğun bakıma sevki sırasında da böyle bir cihaz kullanılabilecek" diye konuştu.

"Seri üretime geçeceğiz"

Yaşı ileri olan ve başka hastalıkları olan bir kişinin solunum cihazına bağlanması durumunda solunum cihazından çıkmasının zaman alacağına dikkat çeken Dr. Mahmut Tokur, "Bu sürede genç birisi hasta olduğunda belki bir iki günlük solunum cihazına bağlanması süreciyle hayata dönebileceği için çalışmamızı da bu yönde ele aldık. Bu ürün aslında ithal bir ürün ve elimizde var olan cihazı tersine mühendislikle teknik özelliklerini çözmeye çalıştık ve başarıp teknik çizimlerini tamamladık. Bünyemizdeki atölyemizde prototipini geliştirme aşamasındayız ve denendikten sonra olası hatalar da giderildikten sonra seri üretim aşamasına gelebileceğiz. Tesisimizde ise bu ürünün bütün parçalarını üretecek konumdayız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tek kullanımlık solunum cihazı için geri sayım başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:44: Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti - Haber 12:44: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, AA'nın 100. yılını kutladı - Haber 12:43: BM'den İdlib'e 59 tır ile insani yardım - Haber 12:43: Koronavirüs Bilim Kurulu'na 7 yeni üye - Haber 12:43: Van'da en ucuz ekmeği Tuşbalılar yiyor - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı - Haberler 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 10:17: Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı - Haber 09:58: Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler