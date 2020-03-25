Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››'Tek kullanımlık tıbbi maskelerde ilave gümrük vergisini kaldırdık' - Haberler

"Tek kullanımlık tıbbi maskelerde ilave gümrük vergisini kaldırdık"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdıklarını açıkladı.

25.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:15
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdıklarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Pekcan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Pekcan, "Korona virüse yönelik aldığımız tedbirler kapsamında ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması ve arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amacıyla tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık" dedi.
Solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisinin de kaldırıldığını açıklayan Pekcan, "Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdık" ifadelerini kullandı.
Etil alkol ithalatı yapan kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisinin ise sıfırlandığını belirten Pekcan, "Bunun yanı sıra kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında halihazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık. Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan ve bugün yayımlanarak yürürlüğe giren ithalat rejimi kararlarında söz konusu değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanı kararları hayırlı olsun" dedi.
(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Ruhsar Pekcan, Twitter, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı
Van’da felaket! İki aile arasında çıkan kavgada ölü ve yaralılar var Haberler
Van'da felaket! İki aile arasında çıkan kavgada ölü ve yaralılar var
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haberler
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:38: Öğrencilerin elinden kalem, velilerin elinden kitap düşmüyor - Haber 11:37: Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs'te tedavinin anahtarı iyileşenlerin kanında olabilir - Haber 11:37: Huzurevlerinden "yaşlılarınız güvende, lütfen evde kalın" çağrısı - Haber 11:37: Nilüfer Belediyesi'nden sağlık kuruluşlarına 3 boyutlu destek - Haber 11:36: Turkish Cargo, THY'nin yolcu uçakları ile de kargo taşıması yapıyor - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 11:08: Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber