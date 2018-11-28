Tek Marka Makyaj ?? Maybellıne

MAC ile başladığım tek marka makyaj serisinde söz verdiğim gibi bir uygun fiyatlı bir pahalı fiyatlı şeklinde ilerliyorum. Bu videoda sadece Maybelline
ürünleri kullanarak makyaj yaptım. Sadece MAC ürünleriyle makyaj yaptığım önceki video ??https://youtu.be/47GrcDpNCKs
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Aksesuar ve hazır giyim markam DOistanbul??http://www.doistanbul.co
Maybelline,Makyaj
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:59