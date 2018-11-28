28 Kasım 2018, 17:59
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Tek Marka Makyaj ?? Maybellıne

MAC ile başladığım tek marka makyaj serisinde söz verdiğim gibi bir uygun fiyatlı bir pahalı fiyatlı şeklinde ilerliyorum.

MAC ile başladığım tek marka makyaj serisinde söz verdiğim gibi bir uygun fiyatlı bir pahalı fiyatlı şeklinde ilerliyorum. Bu videoda sadece Maybelline ürünleri kullanarak makyaj yaptım. Sadece MAC ürünleriyle makyaj yaptığım önceki video ??https://youtu.be/47GrcDpNCKs Her pazartesi, çarşamba ve cuma video yüklüyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ?? http://bit.ly/Duygu

Aksesuar ve hazır giyim markam DOistanbul??http://www.doistanbul.co Maybelline,Makyaj
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:59