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Tek odalı evde 9 nüfusla yaşama tutunmaya çalışıyor

Siirt'te yaşayan 7 çocuk annesi Filiz Atlağ, eşinin işsiz olduğundan dolayı zor durumda olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

23.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:15
Tek odalı evde 9 nüfusla yaşama tutunmaya çalışıyor
Siirt 'te yaşayan 7 çocuk annesi Filiz Atlağ, eşinin işsiz olduğundan dolayı zor durumda olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Siirt'te banyo ve mutfağı bir olan tek odalı bir evde yaşayan 9 nüfuslu Atlağ ailesi, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Kent merkezinde yaşayan Atlağ ailesinin dramı görenlerin yüreğini burkuyor. Derme çatma tek odalı bir evde yaşayan aile, hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor. Banyo ve mutfakları bir arada olan 9 nüfusla tek gözlü evde hayat mücadelesi verdiklerini belirten Filiz Atlağ, 7 kız çocuğuyla geçimlerini sağlamakta zorluk çektiğini söyledi. Maddi durumu olmadığı için iki kızını okula gönderemediğini belirten Atlağ, "Çocuklarım ayakkabısız, eşim işsizdir. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Hiç maddi durumum yok. Banyo, mutfak hepsi bir odadır. 7 tane kız çocuğum var. Eşim işsizdir hiçbir iş elinden gelmiyor. Bir iş verirseler çok sevinirim. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler : Siirt, Yaşam

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