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Tek odalı evde yaşayan aileye Bağlar Belediye Başkanından yardım eli

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tek odalı evde yaşayan aileye Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu destek sundu.

16.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:10Tek odalı evde yaşayan aileye Bağlar Belediye Başkanından yardım eli
'ın ilçesinde tek odalı evde yaşayan aileye Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu destek sundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu tarafından Muradiye Mahallesi'nde tek odalı, harabe evde zor şartlarda yaşamını sürdüren Şingez ailesinin evine bakım yapıldı.
Beyoğlu, bakım ve onarımı tamamlanan, eksikleri giderilen evde mağdur aileyi ziyaret etti.
Beyoğlu'nun bu desteği aileyi memnun etti.
Perdeneşin Şingez, çok zor şartlarda yaşadıklarını, maddi imkanlarının olmadığını belirterek, bu nedenle belediyeden yardım talebinde bulunduklarını söyledi.
Şingez, "Allah razı olsun kendisinden, evimizi bakım ve onarımdan geçirerek çok güzel bir hale getirdi. Allah böyle insanların sayısını artırsın." diye konuştu.
Beyoğlu, mağdur ve yoksul insanlara destek olmanın önemine değinerek, "Her zaman milletimizin yanındayız. Sahada olup sorunları yerinde görünce bazı şeyleri daha iyi görebiliyoruz. Yüreğimizi inciten böyle çok acı hikayeler var. İmkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanların duasını almak kadar güzel bir şey olamaz." şeklinde konuştu.

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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