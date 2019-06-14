Tek Soruluk Dev Anket: E3 2019'da Gördüğümüz En İyi Oyun Sizce Hangisi?

Oyun dünyasının giderek daha fazla insanı ilgilendiren gelişmelere sahne olduğunu görmek zor değil. Artık sinema aktörlerinin oyunlarda boy göstermesine çok alıştık. Rol yapma oyunları, sınırları aşıp, gerçek hayattaki karakterlerinizi yansıtabileceğiniz kadar esnek bir hale geldi. E3 fuarı ise bu yeniliklerin dünya kamuoyuyla paylaşıldığı dev bir organizasyon.
Bu yıl Sony gibi önemli devler katılmasa da E3'ün pek çok yıldızı vardı. Gelin lafı daha çok dolaştırmadan, fuarda hangi oyunları gördüğümüzü kısa notlarla hatırlayalım. Sonra söz yine Webtekno takipçilerinde olacak ve E3'ün en iyi oyununu sizin oylarınızla belirleyeceğiz.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2
Platform: Nintendo Switch
Baş geliştirici: Nintendo
Tür: Üçüncü şahıs aksiyon, macera, bulmaca.
Çıkış tarihi: Kesinleşmedi
Halo Infinite:
Platform: Nintendo
Baş geliştirici: 343 Industries
Tür: Birinci şahıs aksiyon, macera, bilim kurgu.
Çıkış tarihi: 2020
Gears 5:
Platform: Xbox One, PC
Baş geliştirici: The Coalition
Tür: Üçüncü şahıs aksiyon, macera, fantastik.
Çıkış tarihi: 2019
Age of Empire II: Definitive Edition
Platform: PC
Baş geliştirici: Wicked Witch Software
Tür: Strateji
Çıkış tarihi: 2019
Microsoft Flight Simulator
Platform: PC, Xbox One
Baş geliştirici: Microsoft
Tür: Simülasyon
Çıkış tarihi: 2019
Minecraft Dungeons:
Platform: PC, Xbox One, PS4
Baş geliştirici: Mojang
Tür: Birinci şahış, hayatta kalma, macera
Çıkış tarihi: 2020
Borderlands 3:
Platform: PC, PS4, Xbox One
Baş geliştirici: Gearbox Software
Tür: Birinci şahış, aksiyon, fantastik.
Çıkış tarihi: 13 Eylül 2019
The Outer Worlds:
Platform: PC, PS4, Xbox One
Baş geliştirici: Obsidian Entertainment
Tür: Birinci şahış, rol yapma
Çıkış tarihi: 25 Ekim 2019
Star Wars Jedi: Fallen Order
Platform: PC, PS4, Xbox One
Baş geliştirici: Respawn Entertainment
Tür: Üçüncü şahıs, aksiyon, macera, bilim kurgu
Çıkış tarihi: 15 Kasım 2019
FIFA 20:
Platform: PC, PS4, Xbox One
Baş geliştirici: Electronic Arts
Tür: Spor, futbol, macera
Çıkış tarihi: 27 Eylül 2019
Cyberpunk 2077:
Platform: PC, PS4, Xbox One
Baş geliştirici: Electronic Arts
Tür: Birinci şahış rol yapma, aksiyon, macera, bilim kurgu.
Çıkış tarihi: 16 Nisan 2020
Doom Eternal:
Platform: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Google Stadia
Baş geliştirici: id Software
Tür: Birinci şahıs aksiyon, macera.
Çıkış tarihi: 2019
Wolfenstein: Cyberpilot
Platform: PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One
Baş geliştirici: MachineGames
Tür: Birinci şahıs aksiyon, macera, tarih, fantastik.
Çıkış tarihi: 16 Temmuz 2019
Marvel's The Avengers: A-Day
Platform: PC, Xbox One, PS4 ve Google Stadia
Baş geliştirici: Square Enix
Tür: Üçüncü şahıs aksiyon, macera, süper kahraman.
Çıkış tarihi: 15 Mayıs 2020
Death Stranding:
Platform: PS4
Baş geliştirici: Kojima Productions
Tür: Üçüncü şahıs aksiyon, macera, savaş.
Çıkış tarihi: 8 Kasım 2019
Ghost Recon Breakpoint:
Platform: PC, PS4, Xbox One, Google Stadia
Baş geliştirici: Ubisoft
Tür: Birinci şahıs aksiyon, macera, savaş.
Çıkış tarihi: 4 Ekim 2019 (16 Kasım 2019 - Stadia)
Watch Dogs Legion:
Platform: PC, PS4, Xbox One
Baş geliştirici: Ubisoft
Tür: Üçüncü şahıs aksiyon, macera
Çıkış tarihi: 6 Mart 2020
Elden Ring:
Platform: PC, PS4, Xbox One
Baş geliştirici: FromSoftware
Tür: Üçüncü şahıs aksiyon, fantastik.
Çıkış tarihi: Kesinleşmedi.
Dying Light 2:
Platform: PC, PS4, Xbox One
Baş geliştirici: Techland
Tür: Birinci şahıs aksiyon, fantastik, korku
Çıkış tarihi: 2020
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