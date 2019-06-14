14.06.2019 15:37
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Tek Soruluk Dev Anket: E3 2019'da Gördüğümüz En İyi Oyun Sizce Hangisi?

Tek Soruluk Dev Anket: E3 2019

Yılın en büyük oyun fuarı E3 2019 sonunda tamamlandı. Bu yılki fuarda daha önceden adını duyduğumuz oyunlar hakkında daha kesin bilgiler edindik, yeni yapımların adını duyduk. Peki en fuarda gördüğümüz en iyi, en fazla merak uyandıran oyun hangisi? Bu soruya cevap vermek için söz yine Webtekno takipçilerinde...

Oyun dünyasının giderek daha fazla insanı ilgilendiren gelişmelere sahne olduğunu görmek zor değil. Artık sinema aktörlerinin oyunlarda boy göstermesine çok alıştık. Rol yapma oyunları, sınırları aşıp, gerçek hayattaki karakterlerinizi yansıtabileceğiniz kadar esnek bir hale geldi. E3 fuarı ise bu yeniliklerin dünya kamuoyuyla paylaşıldığı dev bir organizasyon.

Bu yıl Sony gibi önemli devler katılmasa da E3'ün pek çok yıldızı vardı. Gelin lafı daha çok dolaştırmadan, fuarda hangi oyunları gördüğümüzü kısa notlarla hatırlayalım. Sonra söz yine Webtekno takipçilerinde olacak ve E3'ün en iyi oyununu sizin oylarınızla belirleyeceğiz.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2





Platform: Nintendo Switch


Baş geliştirici: Nintendo


Tür: Üçüncü şahıs aksiyon, macera, bulmaca.


Çıkış tarihi: Kesinleşmedi

Halo Infinite:





Platform: Nintendo


Baş geliştirici: 343 Industries


Tür: Birinci şahıs aksiyon, macera, bilim kurgu.


Çıkış tarihi: 2020

Gears 5:





Platform: Xbox One, PC


Baş geliştirici: The Coalition


Tür: Üçüncü şahıs aksiyon, macera, fantastik.


Çıkış tarihi: 2019

Age of Empire II: Definitive Edition





Platform: PC


Baş geliştirici: Wicked Witch Software


Tür: Strateji


Çıkış tarihi: 2019

Microsoft Flight Simulator





Platform: PC, Xbox One


Baş geliştirici: Microsoft


Tür: Simülasyon


Çıkış tarihi: 2019

Minecraft Dungeons:





Platform: PC, Xbox One, PS4


Baş geliştirici: Mojang


Tür: Birinci şahış, hayatta kalma, macera


Çıkış tarihi: 2020

Borderlands 3:





Platform: PC, PS4, Xbox One


Baş geliştirici: Gearbox Software


Tür: Birinci şahış, aksiyon, fantastik.


Çıkış tarihi: 13 Eylül 2019

The Outer Worlds:





Platform: PC, PS4, Xbox One


Baş geliştirici: Obsidian Entertainment


Tür: Birinci şahış, rol yapma


Çıkış tarihi: 25 Ekim 2019

Star Wars Jedi: Fallen Order





Platform: PC, PS4, Xbox One


Baş geliştirici: Respawn Entertainment


Tür: Üçüncü şahıs, aksiyon, macera, bilim kurgu


Çıkış tarihi: 15 Kasım 2019

FIFA 20:





Platform: PC, PS4, Xbox One


Baş geliştirici: Electronic Arts


Tür: Spor, futbol, macera


Çıkış tarihi: 27 Eylül 2019

Cyberpunk 2077:





Platform: PC, PS4, Xbox One


Baş geliştirici: Electronic Arts


Tür: Birinci şahış rol yapma, aksiyon, macera, bilim kurgu.


Çıkış tarihi: 16 Nisan 2020

Doom Eternal:





Platform: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Google Stadia


Baş geliştirici: id Software


Tür: Birinci şahıs aksiyon, macera.


Çıkış tarihi: 2019

Wolfenstein: Cyberpilot





Platform: PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One


Baş geliştirici: MachineGames


Tür: Birinci şahıs aksiyon, macera, tarih, fantastik.


Çıkış tarihi: 16 Temmuz 2019

Marvel's The Avengers: A-Day





Platform: PC, Xbox One, PS4 ve Google Stadia


Baş geliştirici: Square Enix


Tür: Üçüncü şahıs aksiyon, macera, süper kahraman.


Çıkış tarihi: 15 Mayıs 2020

Death Stranding:





Platform: PS4


Baş geliştirici: Kojima Productions


Tür: Üçüncü şahıs aksiyon, macera, savaş.


Çıkış tarihi: 8 Kasım 2019

Ghost Recon Breakpoint:





Platform: PC, PS4, Xbox One, Google Stadia


Baş geliştirici: Ubisoft


Tür: Birinci şahıs aksiyon, macera, savaş.


Çıkış tarihi: 4 Ekim 2019 (16 Kasım 2019 - Stadia)

Watch Dogs Legion:





Platform: PC, PS4, Xbox One


Baş geliştirici: Ubisoft


Tür: Üçüncü şahıs aksiyon, macera


Çıkış tarihi: 6 Mart 2020

Elden Ring:





Platform: PC, PS4, Xbox One


Baş geliştirici: FromSoftware


Tür: Üçüncü şahıs aksiyon, fantastik.


Çıkış tarihi: Kesinleşmedi.

Dying Light 2:





Platform: PC, PS4, Xbox One


Baş geliştirici: Techland


Tür: Birinci şahıs aksiyon, fantastik, korku


Çıkış tarihi: 2020

Tek Soruluk Dev Anket köşemiz, her hafta cuma günleri gündemdeki bir konu hakkında okuyucunun fikir sunmasına olanak tanır. Anketler, yayınlanan cuma gününü takip eden hafta sonu boyunca katılıma açık olurlar. Sonuçlar ve sonuçların detaylı analizi, her pazartesi günü Webtekno'da yayınlanır.
Kaynak: WebTekno
Nintendo, Xbox One, Teknoloji

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