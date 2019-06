Tek Soruluk Dev Anket: E3 2019'da Gördüğümüz En İyi Oyun Sizce Hangisi?

Oyun dünyasının giderek daha fazla insanı ilgilendiren gelişmelere sahne olduğunu görmek zor değil. Artık sinema aktörlerinin oyunlarda boy göstermesine çok alıştık. Rol yapma oyunları, sınırları aşıp, gerçek hayattaki karakterlerinizi yansıtabileceğiniz kadar esnek bir hale geldi. E3 fuarı ise bu yeniliklerin dünya kamuoyuyla paylaşıldığı dev bir organizasyon.Bu yıl Sony gibi önemli devler katılmasa da E3'ün pek çok yıldızı vardı. Gelin lafı daha çok dolaştırmadan, fuarda hangi oyunları gördüğümüzü kısa notlarla hatırlayalım. Sonra söz yine Webtekno takipçilerinde olacak ve E3'ün en iyi oyununu sizin oylarınızla belirleyeceğiz.The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2Platform: Nintendo SwitchBaş geliştirici: NintendoTür: Üçüncü şahıs aksiyon, macera, bulmaca.Çıkış tarihi: KesinleşmediHalo Infinite:Platform: NintendoBaş geliştirici: 343 IndustriesTür: Birinci şahıs aksiyon, macera, bilim kurgu.Çıkış tarihi: 2020Gears 5:Platform: Xbox One, PCBaş geliştirici: The CoalitionTür: Üçüncü şahıs aksiyon, macera, fantastik.Çıkış tarihi: 2019Age of Empire II: Definitive EditionPlatform: PCBaş geliştirici: Wicked Witch SoftwareTür: StratejiÇıkış tarihi: 2019Microsoft Flight SimulatorPlatform: PC, Xbox OneBaş geliştirici: MicrosoftTür: SimülasyonÇıkış tarihi: 2019Minecraft Dungeons:Platform: PC, Xbox One, PS4Baş geliştirici: MojangTür: Birinci şahış, hayatta kalma, maceraÇıkış tarihi: 2020Borderlands 3:Platform: PC, PS4, Xbox OneBaş geliştirici: Gearbox SoftwareTür: Birinci şahış, aksiyon, fantastik.Çıkış tarihi: 13 Eylül 2019The Outer Worlds:Platform: PC, PS4, Xbox OneBaş geliştirici: Obsidian EntertainmentTür: Birinci şahış, rol yapmaÇıkış tarihi: 25 Ekim 2019Star Wars Jedi: Fallen OrderPlatform: PC, PS4, Xbox OneBaş geliştirici: Respawn EntertainmentTür: Üçüncü şahıs, aksiyon, macera, bilim kurguÇıkış tarihi: 15 Kasım 2019FIFA 20:Platform: PC, PS4, Xbox OneBaş geliştirici: Electronic ArtsTür: Spor, futbol, maceraÇıkış tarihi: 27 Eylül 2019Cyberpunk 2077:Platform: PC, PS4, Xbox OneBaş geliştirici: Electronic ArtsTür: Birinci şahış rol yapma, aksiyon, macera, bilim kurgu.Çıkış tarihi: 16 Nisan 2020Doom Eternal:Platform: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Google StadiaBaş geliştirici: id SoftwareTür: Birinci şahıs aksiyon, macera.Çıkış tarihi: 2019Wolfenstein: CyberpilotPlatform: PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox OneBaş geliştirici: MachineGamesTür: Birinci şahıs aksiyon, macera, tarih, fantastik.Çıkış tarihi: 16 Temmuz 2019Marvel's The Avengers: A-DayPlatform: PC, Xbox One, PS4 ve Google StadiaBaş geliştirici: Square EnixTür: Üçüncü şahıs aksiyon, macera, süper kahraman.Çıkış tarihi: 15 Mayıs 2020Death Stranding:Platform: PS4Baş geliştirici: Kojima ProductionsTür: Üçüncü şahıs aksiyon, macera, savaş.Çıkış tarihi: 8 Kasım 2019Ghost Recon Breakpoint:Platform: PC, PS4, Xbox One, Google StadiaBaş geliştirici: UbisoftTür: Birinci şahıs aksiyon, macera, savaş.Çıkış tarihi: 4 Ekim 2019 (16 Kasım 2019 - Stadia)Watch Dogs Legion:Platform: PC, PS4, Xbox OneBaş geliştirici: UbisoftTür: Üçüncü şahıs aksiyon, maceraÇıkış tarihi: 6 Mart 2020Elden Ring:Platform: PC, PS4, Xbox OneBaş geliştirici: FromSoftwareTür: Üçüncü şahıs aksiyon, fantastik.Çıkış tarihi: Kesinleşmedi.Dying Light 2:Platform: PC, PS4, Xbox OneBaş geliştirici: TechlandTür: Birinci şahıs aksiyon, fantastik, korkuÇıkış tarihi: 2020Tek Soruluk Dev Anket köşemiz, her hafta cuma günleri gündemdeki bir konu hakkında okuyucunun fikir sunmasına olanak tanır. Anketler, yayınlanan cuma gününü takip eden hafta sonu boyunca katılıma açık olurlar. Sonuçlar ve sonuçların detaylı analizi, her pazartesi günü Webtekno'da yayınlanır.