Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tek tek kontrol ettiler - Haberler

Tek tek kontrol ettiler

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında market, çay ocakları ve manavlarda denetleme yaptı.

20.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:29
Tek tek kontrol ettiler

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında market, çay ocakları ve manavlarda denetleme yaptı.


Akçakoca Belediyesi, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs ile ilgili, ilçe çapında üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs kapsamında yayınlanan genelge kapsamında, faaliyetlerini geçici olarak durdurması gereken işletmeleri kontrol ederek işletmelere karara uyulması konusunda uyarılar yaptı. Yayınlanan genelge kapsamında, faaliyetleri geçici süreyle ikinci bir emre kadar durdurulan işletmelerin bu karara riayet etmesinin toplum sağlığı için çok önemli olduğuna dikkat çeken Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.


"Bu günleri hep birlikte atlatacağız"


Zabıta ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü denetimlerde işletme sahiplerinden kurallara uymalarını ve belediye ekiplerince dağıtılan korona virüse karşı alınacak önlemleri anlatan 14 altın kural afişlerini işletmelerinin camlarına asarak vatandaşların bilgilendirilmesine katkı sağlamalarını istedi. Başkan Yanmaz, işletme sahiplerine ve vatandaşları uyararak, "Tedbiri elden bırakmayın. Şu an derdimiz, Avrupa'nın yaşadığını bu topluma yaşatmamak. Onun için devletin yetkili kurumlarının ne söylediğine herkes maksimum riayet etmeli. Bu kurallar ve kısıtlamalar hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı için çok önemli. Panik yapmadan kurallara uyarak, el ele vererek, hep birlikte bu günleri de atlatacağız. Bu dönemde, mümkün olduğunca evlerimizde istirahat edelim. Dışarı çıktığımızda da aramızda bir metre mesafe bırakarak sosyal mesafemizi koruyalım" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Akçakoca, Zabıta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

Afyonkarahisar'da tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli yakalandı - Haber İngiliz uzmanlar: Kovid-19 önlemleri bir yıl devam etmeli - Haber - Ürdün'de korana virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı - Haber İBB önündeki işçi eylemi anlaşmayla sona erdi - Haber Üsküdar'da korona virüs tedbiri: Banklar kaldırıldı - Haber Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler
Loading