Tek Teker" ile Seçmenden Babasına Oy İstiyor

Kaynak: AA

MUHAMMED ALİ TİMUR - Diyarbakır'da Yenişehir Mahallesi Muhtar Adayı Mehmet Sağlam'a, oğlunun propaganda aracı olarak kullandığı "unicycle" (tek tekerlekli taşıt) ile destek vermesi dikkati çekiyor.Türkiye'de 31 Mart'a sayılı günler kalırken belediyeler için olduğu kadar en küçük yönetim birimi olan muhtarlıklarda da adaylar seçilebilmek için birbirleriyle yarışıyor.Diyarbakır'da da Yenişehir Mahallesi Muhtar Adayı 49 yaşındaki Mehmet Sağlam'ın oğlu Özberk Bahadır, seçmenin dikkatini çekmek ve babasına destek için seçim çalışmasını halk arasında "tek teker" olarak bilinen "unicycle" (tek tekerlekli taşıt) ile yapıyor.Yenişehir Mahallesi'nde 35 yıldır esnaflık yapan Sağlam, 10 yıldır işlettiği tost büfesini kendi tanıtım afişleriyle süsledi. Sağlam'ın oğlu Özberk Bahadır Sağlam da tek teker ile sokak sokak gezerek, seçmenden babası için oy istiyor."Etkili olacağına inanıyorum"Özberk Bahadır Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgi çekici ve çevre dostu olduğu için tek tekerlekli taşıtı kullandığını söyledi.Tek tekeri, normal yaşantısında da ulaşım aracı olarak kullandığını, onunla şehir içindeki işlerini rahatlıkla yaptığını aktaran Sağlam, "Çok ergonomik, taşıması kolay. İstediğim yere, istediğim zaman kolay bir şekilde ulaşabiliyorum. Emisyon olayı yok, çevre dostu bir araç. Bunu muhtarlık çalışmalarında da kullanmak istedik." dedi.Sağlam, reklam ve propaganda aracı olarak otomobil kullanmanın daha maliyetli olduğunu belirterek, trafiğin yoğun olduğu saatlerde hem trafik hem de park sorunundan kaçınmak için tek tekeri tercih ettiklerini aktardı.Tek tekeri propaganda aracı olarak kullanmanın birçok faydası olduğunu vurgulayan Sağlam, "Unicycle, seçmene daha hızlı ulaşmamı sağlıyor. İlgi çekici olduğu için insanlar elimdeki broşürleri daha heyecanla alıyorlar, 'Babana oy vereceğiz' diyorlar. Etkili olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı."Çevre dostu bir ulaşım aracı"Muhtar adayı Mehmet Sağlam da her zaman özellikle çevrenin, sokakların ve iş yerinin temizliğine dikkat ettiğini, seçim çalışmalarını da bu yönde yaptığını söyledi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararına destek verdiğini belirten Sağlam, "Doğru bir çağrı. Çevreyi kirletmemek, her zaman duyarlı olmamız lazım ancak reklam yapmadan, kendimizi göstermeden insanlar bizi tanımıyor. Biz de oğlumla ne yapalım dedik, böyle bir yol seçtik. Hem insanlara hem seçmenimize zamanında ulaşalım ve reklamımızı yapalım dedik." ifadesini kullandı.Muhtarlığın severek yapmak istediği bir görev olduğunu aktaran Sağlam, mahalle sakinlerinin kendisini tanıdığını ve samimi gördükleri için aday olmasını istediklerini, bu nedenle muhtarlığa talip olduğunu anlattı."Sağlam adımlarla hizmet için geliyor" sloganıyla seçim çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Sağlam, yaklaşık 14 bin seçmenin olduğu mahallede biri kadın olmak üzere 4 muhtar adayı ile yarıştığını aktardı.Sağlam, şöyle devam etti:"Propaganda aracı olarak herkes bir araç kullanıyor, bizimki de farklı olsun dedik. Hem insanların dikkatini çekiyor hem de çevre dostu bir ulaşım aracı. Yakıt yok sadece elektrikle çalışıyor, özellikle çok hızlı ve trafiğe takılmadan gidiyor. İnsanlar tarafından sıcak karşılanıyor, insanlar görünce 'Bu aracı nereden buldunuz?' diye soruyorlar. Biz de rahat ve kolay ulaşım sağladığını söylüyoruz. Biz çevreye duyarlı olmak için çaba sarf ediyoruz ve bu insanların dikkatini çekiyor. Bize destek vereceklerine inanıyorum.?"Mahalle sakinlerinden Yusuf Peker, diğer propaganda araçlarına göre teknolojinin böyle çevreye duyarlı bir şekilde kullanılmasının güzel olduğunu kaydetti.