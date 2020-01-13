Haberler » Güncel » Tek teker üzerinde hız denemesi kazayla sonuçlandı; kaza anı kask kamerasında - Haber

Tek teker üzerinde hız denemesi kazayla sonuçlandı; kaza anı kask kamerasında

Sarıyer'de, tek teker giderek hız yapan iki motosikletli birbirleriyle çarpışarak kaza yaptı.

13.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:30Tek teker üzerinde hız denemesi kazayla sonuçlandı; kaza anı kask kamerasında
'de, tek teker giderek hız yapan iki motosikletli birbirleriyle çarpışarak kaza yaptı. Çarpışma sonucu motosikletin biri savrularak yere düşerken, kaza anı kask kamerasınca saniye saniye yansıdı.
Sarıyer'de hız yapıp makas atan, tek teker üzerinde giderken tehlikeli hareketlerde bulunan iki motosikletliden biri diğerine çarparak kaza yaptı. Çarpışma sonrası motosikletiyle savrulan sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Çarpışma anları her iki motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, her iki motosikletin makas atarak tehlikeli bir şekilde ilerlemesi, öndekinin tek teker üzerinde gitmesi, çarpışma anı ve motosikleti savrulan sürücünün ayağa kalkması yer alıyor.

Sarıyer, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:52  Soylu: "21. yüzyıl insanlık için vicdansız bir yüzyıl oldu" - Haber
10:50  Aile boyu savunma - Haber
10:50  Keşan merkezinde 2 çocuğun atla gezisi - Haber
10:47  AİÇÜ'de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı oluşturuldu - Haber
10:47  Bingöl'de kayak merkezi yoğun ilgi görüyor - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
09:14  Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Putin oldu - Haber
09:06  Marmara'daki 4,7'lik depremi bilen isimden korkutan uyarı! - Haber
00:35  Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Haber
13.01.2020 10:54:34