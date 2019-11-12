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Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü

İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin "dur" ihtarına uymayan maganda, motosikleti polisin üzerine sürerek kaçtı. Magandanın motosikleti polisin üzerine sürdüğü anlar kameralara yansıdı.

12.11.2019 22:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:33

'un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. E-5 Karayolu'nda emniyet şeridinden de aynı şekilde giden maganda, uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Magandanın motosikleti polisin üzerine sürdüğü anlar kameralara yansıdı.

TEK TEKERLEK ÜZERİNDE GİTMEYE BAŞLADI

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen megakentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak E-5 Karayolu'nda motosikletli bir maganda, trafiğin yoğun olduğu saatlerde emniyet şeridine girdi. Maganda kural ihlali yaptığı yetmezmiş gibi motosikletle bir de tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı.

DUR İHTARINA UYMADI, MOTOSİKLETİ POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Metrelerce bu şekilde giden maganda, uygulama yapan polis ekiplerini görünce tekeri indirdi. Polise yakalanan sürücü, "dur" ihtarına uymadığı gibi motosikleti polisin üzerine sürerek kaçtı.

SÜRÜCÜLERİN CANINI DEFALARCA TEHLİKEYE ATTI

Aynı maganda Dolmabahçe-Bomonti Tüneli ve TEM Otoyolu'nda arkasına aldığı arkadaşıyla tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Sınırları zorlayan ve yürekleri ağza getiren maganda, hem kendinin hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Ölüme adeta meydan okuyan motosikletli maganda, trafikte tek tekerlek üzerinde gitmesinin yanı sıra kask da takmayarak dakikalarca İstanbul'un çeşitli noktalarında farklı motosikletlerle terör estirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletli maganda terör estirdi!

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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MUHTAR:Tahtalıköye gitmesi yakındır.
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