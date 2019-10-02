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Tek teker yaparak trafiği tehlikeye atan magandalar kamerada

Tek teker yaparak trafiği tehlikeye atan magandalar kamerada İstanbul'da tek teker terörüİSTANBUL - İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletle tek teker yaparak trafiği tehlikeye düşüren magandalar kameralara yansıdı.

02.10.2019 09:49
Tek teker yaparak trafiği tehlikeye atan magandalar kamerada
İstanbul'da tek teker terörü
İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletle tek teker yaparak trafiği tehlikeye düşüren magandalar kameralara yansıdı.
İstanbul Çağlayan ve Üsküdar Çengelköy'de motosikletli magandalar tek teker yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Çağlayan'da 2 motosikletlinin trafikte terör estirdiği anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vatandaşın kendilerini kaydettiğini gören magandaların rahat bir şekilde "İnstagram'ın var mı?" diye sormaları bu kadarına da pes dedirtti. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan magandalar tek teker yaparak trafikte seyretmeye devam etti.
Üsküdar Çengelköy'de ise 2 arkadaş tek teker yaptıkları sırada kendi görüntülerini çekti. Yaptıkları tehlikeli hareketleri telefonla kayıt altına alan magandalar görenleri şaşkına çevirdi.
Tek teker yaparak trafiği tehlikeye atan magandalar kamerada

Çağlayan, İstanbul, Üsküdar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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