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Tek tekerlekli römorkla trafikte ilerledi

Tek tekerlekli römorkla trafikte ilerlediKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir minibüsün çektiği römorkun tekeri yerinden çıktı.

27.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:42
Tek tekerlekli römorkla trafikte ilerledi
KOCAELİ'nin ilçesinde, bir minibüsün çektiği römorkun tekeri yerinden çıktı. Minibüs sürücüsü tek tekeri olan römork ile bir süre ilerledikten sonra akaryakıt istasyonuna girdi.
Gebze Güney Yan Caddesi üzerinde bir minibüsünün çektiği römorkun 2 tekerinden birisi yerinden çıktı. Durumu fark eden minibüs sürücüsü yapacak bir şeyi olmadığını düşünerek arkasına bağlı römorku uzun süre tek tekerlekli olarak çekmeye devam etti. Yoluna devam eden minibüs sürücüsü daha sonra yol kenarına bulunan akaryakıt istasyonuna girdi.
Tek tekerlekli römorkla trafikte ilerledi

Gebze, Güncel

Kaynak: DHA


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