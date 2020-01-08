Tek tip olan yeni sigara paketlerinde zifir, nikotin ve karbonmonoksit detayı unutuldu

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

Sigarada düz ve standart paket uygulaması 5 Aralık 2019'da başlarken, 5 Ocak 2020'den itibaren eski paketlerin satışı sonlandırıldı. Söz konusu uygulama ile sigara paketlerinin çekiciliğinin azaltılması, yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması ve sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor. Ancak yeni paketlerde bir detay unutuldu. Eski paketlerin üzerinde bulunan ve sigaranın içerisinde ne kadar zifir, nikotin ve karbonmonoksit olduğunu gösteren tablonun yeni paketlerde olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Eski paketlerde yer alan zifir, nikotin ve karbonmonoksit tablosu

YENİ PAKETLER NASIL OLDU?

Yeni düzenlemeyle sigara paketlerinin rengi, 'Pantone 448 C Mat' bitişli tek renk oldu. Paketlerdeki marka, renk, ayırt edici ibare ve zorunlu bilgilerin yazım şekli standart hale getirilirken, markanın logosu, simgesi ve diğer işaretler tamamen kaldırıldı.

SAĞLIK UYARI ALANLARI YÜZDE 85'E ÇIKARILDI

Tek tip olan paketlerde resimli sağlık uyarıları alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldı. Ayrıca "ALO 171 Sigara Bırakma Hattı" mesajları da paketlerdeki yerini aldı. Paketlerin yan yüzeylerindeki alanların yüzde 50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajları yer aldı.

ZİFİR, NİKOTİN VE KARBONMONOKSİT TABLOSU YER ALMADI

Paketlerde "Sigara içmek öldürür-hemen bırakın", "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" gibi mesajlarla sigaranın zararlarına dikkat çekildi. Ancak yeni paketlerde sigaranın içerisinde ne kadar zifir, nikotin ve karbonmonoksit olduğunu gösteren tablo yer almadı.