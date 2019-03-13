Tek Yaşlanan Cildiniz Değil, Gözleriniz Yaşlanır

İlerleyen yaşla birlikte hücre, doku, organ ve sistemlerde meydana gelen ve geriye dönüşü olmayan değişikliklerin bütününe yaşlanma diyoruz. Yaşlanma belirtileri kırışıklık olarak en çok ciltte kendini gösterse de aslında vücuttaki tüm organlar yaşlanıyor.

Gözler de yaşlanan organların başında geliyor. Günün büyük kısmını masa başında geçiriyor, işiniz gereği uzun saatler sabit olarak bilgisayar ekranına bakıyor, cep telefonunuz ile fazla ilgileniyor, çok okuyor ve 30-40 yaş grubu için yer alıyorsanız sizin de gözleriniz yaşlanmaya başlamış olabilir.

Gözlerde dış etkenlerin yanı sıra, kalıtsal olarak ve yaşa bağlı olarak da bir takım rahatsızlıklar belirebiliyor. Yaşa bağlı yakın görme bozukluğu, presbiyopi olarak adlandırılıyor. Presbiyopinin bir hastalık değil, fizyolojik bir süreç olduğunu belirten Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, 'göz içi merceğinin esnekliği zamanla azalıyor veya kaybolabiliyor. Bu esneklik kaybı da merceğin kapsülünün sertleşmesinden ve onu çalıştıran minik kasların fonksiyonunun azalmasından oluşuyor. Kişiler 40 yaş civarına geldiğinde, ufak nesneleri ve ayrıntıları görmekte zorlanmaya başlıyor. Presbiyopi ilerleyici olduğu için 40-60 yaş arasında bozukluk düzeyi yavaş yavaş artabiliyor' diyor.

Kaynak: Bültenler