Tek Yürek 8.bölüm Tanıtım

Karşılarına çıkan sürpriz takımla maç yapan ekip büyük farkla mağlup olmuştur. Halit onlara rakibi küçümsememek, saygı göstermek gerektiğiyle ilgili acı bir ders vermiştir. Bu sırada kardeşinin geleceğini düşünen Yiğit önemli bir karar alarak, Sait'in yanından ve takımdan ayrılır. Umut'a sessiz telefonlar gelmektedir. Bunu araştıran Halit ve İlknur, umulmadık bir durumla karşılaşacaklardır. Öte yandan, babalarını cezaevinden tanıyan İskender
'in ölüm haberi Osman'ı dehşete düşürür.
TV
Kaynak: DailyMotion.com