Tekden Koleji'nde 'Model Birleşmiş Milletler Simulasyon' Konferansı

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:33



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:33

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ve 180 lise öğrencisinin katıldığı 'Model Birleşmiş Milletler Simülasyon' konferansında öğrenciler, NATO ülkelerindeki askeri üslerin varlığı, işçi hakları ve çocuk istismarı gibi konuları İngilizce tartıştı.Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Yabancı Dil Zümresi tarafından Tekden MUNex 2018 düzenlendi. Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Özel Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, yabancı dil öğretmenleri, Kayseri ve farklı illerden 180 lise öğrencisi katıldı.Açılış konuşmasını Kemal Tekden'in yaptığı etkinlik, birçok lise ve üniversitede düzenleniyor ve Birleşmiş Milletler'in farklı komitelerinin simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırılıyor. 3 gün sürecek etkinlikte, etkinlik boyunca İngilizce konuşulacak. Ayrıca, etkinliğin amacının öğrencilerin ileride siyasetçi yada diplomat olma gibi hedefleri olsun yada olmasın katılacakları bu model konferans ile dünyada yaşanan sorunları tanıyacak.Öğrenciler, NATO ülkelerindeki askeri üslerin varlığı, işçi hakları, çocuk istismarı ve yapay zeka sorunları ortaya koyup tartışarak, çözüm önerilerinde bulunacak. - KAYSERİ