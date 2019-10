Tekden Koleji Öğrencilerinden Mehmetçiğe Komando Marşlı Destek

Özel Tekden Koleji öğrencileri, Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Komando Marşıyla yürüyerek destek verdi.Tekden Ortaokul'u 7. Sınıf Koordinatörlüğü, eğitim liderleri ve öğrenciler tarafından Mehmetçiğe destek yürüyüşü düzenlendi. Türk bayraklarıyla birlikte Tekden Ortaokulu önünde toplanan öğrenciler yürüyüşe, Çimen caddesinden başlayarak Talas'ın farklı caddelerinde yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında öğrenciler "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", Her şey vatan için", Her Türk asker doğar " diye slogan attı. Yürüyüşü izleyen vatandaşlarda el sallayarak ve alkış tutarak öğrencilere destek oldu.7. sınıf öğrencisi İren Su Akkaya "Cephedeki bütün kahramanlarımızın, askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz tüm öğrenciler olarak onları dualarımızla destekliyoruz." dedi. Öğrencilerden Merve Çuhadaroğlu da "Askerlerimiz için hep dua ediyoruz. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder. Harekatımız vatan ve milletimiz için hayırlı olur" diye konuştu.7. sınıflar Müdür Yardımcısı Naci Bayat ise Türk Silahlı Kuvvetleri'miz ülkemizin güvenliği için Suriye'nin Kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı gerçekleştirmektedir. Bizde Tekden Koleji olarak Mehmetçiğimize destek vermek amacıyla Talas ilçemizde bir yürüyüş gerçekleştirdik. Türk ordusunun ve askerlerimizin her zaman yanındayız. Allah askerimize vatanımıza, milletimize güç, kuvvet versin. Allah'ın izniyle bu harekatı da zaferle sonuçlandıracağız" dedi.Alpaslan Türkeş Bulvarında bir süre durarak Komando Marşı'nı söyleyen öğrencilere, esnaf ve vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Atatürk Bulvarı'nın sonuna kadar yürüyen öğrenciler Mehmetçiğe destek yürüyüşünü Özel Tekden Ortaokulu önünde bitirdi. - KAYSERİ