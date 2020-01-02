Tekden Öğrencilerinden 'Vatan Sevgisi' Yürüyüşü

Tekden Koleji tarafından düzenlenen Vatan Sevgisi Yürüyüşü'nde öğrenciler, soğuk havada cepheye mühimmat taşıdı.



Öğrencilere vatan sevgisini kazandırmak, öğrencilerin şehitlere saygı ve gazilere karşı vefa duygularını geliştirmek amacıyla 'Vatan Sevgisi Yürüyüşü'nün 12.'si Erciyes Dağı'nda yapıldı. Programın açılışında konuşan Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden; "Güçlü ağaçların güçlü kökleri olur. O güçlü kökler o ağacı besler. Eğer o kökü keserseniz ağaç kurur, gider. Büyük devletlerin de, büyük milletlerin de güçlü tarihleri vardır. O tarih, onlara şahsiyet kazandırır. Biz, Türk milleti olarak tamamıyla övündüğümüz, asla bizi utandıracak bir sayfası olmayan güçlü bir tarihe sahibiz. Bu tarihe sahip çıktıkça geleceğimiz daha güvende olacaktır. Değerli gençler tarih bize diyor ki; 'Siz Müslüman Türksünüz. Allah'a, peygambere, millete, devlete ve insanlığa aşık bir milletin evlatlarısınız. Bütün mazlumlar sizden ümit bekliyor. İşte bu anlayışla eğer geleceğe ülkülerinizi oluşturursanız o zaman gelecekte de mükemmel bir millet olmaya devam edersiniz'. Tekden Eğitim Kurumları gibi okullar, bu köprü vazifesini yapma gayreti içerisindeler. Sizi ne kadar bu anlayışlarla geleceğe hazırlarsak biz kendimizi o kadar başarılı hissederiz. Bu bakımdan senelerdir yaptığımız bir program ve bunun gibi nice programlarda değerlerimizi, tarihimizi yaşayarak, hissederek sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür de başarılıyız. Sizler; bu günleri asla unutmayacaksınız" dedi.



Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise konuşmasında; "Minik bedenleri ve kocaman yürekleriyle o soğukta mühimmat taşıyarak; 'Elim silah tutmayabilir ama vatan için elimle mühimmat taşıyabilirim' dediler. Sizin yaşınızdaki 120 çocuğumuz bu vatanı bu günlere bırakmak için donarak şehit oldular. Allah'a şükür ki o ecdadın torunları olarak bizler de buradayız. O şehit amcalarınız ki sizlere bu vatanı bırakırken eşini, çocuğunu, hayallerini bıraktılar. Çok şükür dernek olarak Tekden Koleji ile 12 yıldır ecdada sesleniyoruz. Diyoruz ki; 'Ecdat, hiç gözün arkada kalmasın, o minik yürekleriyle geleceğin gençleri inşallah bıraktığınız emanete sahip çıkacak. Gözünüz arkada kalmasın." ifadelerini kullandı.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da 100 yıl önce cepheye mermi taşırken şehit olan 120 çocuğun rölyefini yaptırmak istediğini belirterek; "Her şey çok güzel anlatıldı. Bu günü yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl bu sıralarda Van'da görev yapıyordum. Van'ın 2 Nisan caddesinde büyük bir rölyefini yaptırmıştık 120 çocuğun. İnşallah burada da böyle bir çalışmaya imza atmak isterim" şeklinde konuştu.



Programda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Talas Kaymakamı Zekeriya Güney de; "Burada bu programı yapabiliyor isek, akşam evimizde rahat uyuyabilyor, sokaklarda rahatça gezebiliyor isek şehitlerimizin, gazilerimizin sayesindedir. Şehitlerimiz, gazilerimiz için ne yapsak yerleri doldurulamaz. Bugün sizlerin burada 'Değerler Eğitimi' kapsamında bu programı yapıyor olmanız son derece önemli. 100 yıl önce yaşananları, şu anda ülkemizin her tarafında görev yapan askerlerimizi, sınır ötesinde görev yapan askerlerimizin durumunu daha iyi anyalabilmeniz için bu soğukta bu programın yapılması son derece önemli" diye konuştu.



Programda öğrenciler, soğuk havada ellerindeki mühimmatları cepheye taşıdı. Etkinliğe katılan protokol üyeleri de öğrencilere eşlik etti. Programda ayrıca yarışmalarda dereceye girenlerin de ödülleri verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA