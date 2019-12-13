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TEKDER, ABD Senatosunun kararını kınadı

Tekniker, Teknik Öğretmenler ve Tüm Meslek Yüksekokulları Mezunları Derneği (TEKDER) Genel Başkanı Murat Çatalcam, ABD Senatosu'nun sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmesini esef ve şaşkınlıkla karşıladığını, böylesine çarpıtılmış, üzücü bir olayın ağır bir dille eleştirilmesi...

13.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:43TEKDER, ABD Senatosunun kararını kınadı
Tekniker, Teknik Öğretmenler ve Tüm Meslek Yüksekokulları Mezunları Derneği (TEKDER) Genel Başkanı Murat Çatalcam, ABD Senatosu'nun sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmesini esef ve şaşkınlıkla karşıladığını, böylesine çarpıtılmış, üzücü bir olayın ağır bir dille eleştirilmesi gerektiğini ifade ederek tepki gösterdi.

TEKDER Genel Başkanı Murat geçmişinde birçok katliama imza atan ABD'nin sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısını kabul etmesini esefle kınadığını belirtti. Çatalçam, "Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda kabul edilen 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören tasarısının çirkin, acımasız, saygısız, çıkarcı, tarih ve kural tanımaz, iç ve dış siyasetine malzeme yapılmış bir tasarıdır. Hattı zatında bu bizim ve Dünya için ABD adına alışkın olduğumuz bir tavırdır. Zira geçmişinde Kızılderili toplumunu asimile etmeye uğraşmış, olmayınca katletmiş, son yüzyılda, aslı astarı olmayan bahaneler üreterek demokrasi oluşumu, güvenlik ve benzeri çeşitli gerekçelerle topraklarına girip milyonlarca insanı canından, yerinden yurdundan etmiştir. Kendi adli kaydı bu denli kabarık ABD'nin aynaya bakmadan Türkiye'nin şanlı tarihine leke sürmeye çalışma çabası elbette ki siyasi bir taktikten başka bir şey değildir.

Türk milleti tüm dünya devletlerinden önce devletler kurmuş en eski, asil, necip ve soylu bir millettir. Savaşta bile kadınlara ve çocuklara zarar vermemiş, tarih ve kültürlere saygılı olmuştur. Tamda o yüzden tarihinde savaş durumunda bile hiç bir şeye zarar vermemiş bir milleti soykırımla isnat etmek, suçlamak kabul edilemez. Ayrıca dünya ve Türkiye gündeminde terörle mücadele ve başarılı operasyonların gerçekleştirildiği sırada hazırlanmış olması da epey manidardır. Özetle, ABD senatosu tarafından hazırlanan 1915 Ermeni soykırım tasarısına güçlü bir şekilde tepki veriyoruz. En kısa zamanda bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Amerika Birleşik Devletleri, Çatalçam, Güncel

Kaynak: İHA

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