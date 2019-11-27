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TEKDER'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a altın anahtar işlemeli tablo

Teknikerler ve Yüksek Teknikerler Derneği (TEKDER) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup toplantısı çıkışında altın anahtar işlemeli tablo hediye etti.

27.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:05TEKDER'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a altın anahtar işlemeli tablo
Teknikerler ve Yüksek Teknikerler Derneği (TEKDER) tarafından Recep Tayyip Erdoğan'a Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup toplantısı çıkışında altın anahtar işlemeli tablo hediye etti.

Ankara'da toplanan TEKDER Başkanlar Kurulu TBMM'de bir dizi görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren TEKDER Genel Başkanı Murat Çatalcam, kendisinden randevu talep etti. TEKDER tarafından görüşme ve ziyaretlere ilişkin olarak yayınlanan bültende şu bilgilere yer verildi; " Ankara'da 25 Kasım Salı günü toplanan TEKDER Başkanlar Kurulu tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM'de bir görüşme gerçekleştirilerek, özel tasarımlı altın anahtar işlemeli tablo hediye edildi. "Tekder'dimiz Türkiye" şiarıyla yoluna devam eden Derneğimizin Başkanlar Kurulu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM'de bir görüşme gerçekleştirdi. TEKDER Genel Başkanı Murat Çatalcam, TEKDER hakkında yaptığı kısa bilgilendirmenin ardından, 5 milyon Meslek Yüksek Okulu mezunu teknikerlerinin sorunlarını anlatarak, sorunların çözümüne yönelik bu güne kadar verdiği destek için Cumhurbaşkanına şükranlarını arz etti." Genel Başkan Çatalcam üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmenin yanı sıra ülkenin kalkınması ve demokrasinin gelişmesine yönelik çalışmalara öncülük etme arzusuyla yola çıktıklarını aktararak, söz konusu konuları milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde etraflıca arz etmek istediklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi. TEKDER Genel Başkanı Murat Çatalcam'ı dinleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TEKDER'e en kısa sürede randevu verilmesi talimatını verdi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel tasarımlı altın anahtar işlemeli tablo hediye edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile milletvekilleri Polat Türkmen ve Cumhur Ünal da TEKDER heyetiyle buluşarak destekleri ifade ettiler." - ZONGULDAK

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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