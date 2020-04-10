Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TEKDER'den küçük esnaf için "Askıda vefa" kampanyası

Teknikerler ve Yüksek Teknikerler Derneği (TEKDER) tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınıyla ilgili Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında iş yerleri geçici olarak kapatılan küçük esnafa destek olmak amacıyla "Askıda vefa" kampanyası başlatıldığını duyurdu.

10.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:12
TEKDER'den küçük esnaf için
Teknikerler ve Yüksek Teknikerler Derneği (TEKDER) tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınıyla ilgili Türkiye 'de alınan tedbirler kapsamında iş yerleri geçici olarak kapatılan küçük esnafa destek olmak amacıyla "Askıda vefa" kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Teknikerler ve Yüksek Teknikerler Derneği (TEKDER) Genel Başkanı Murat Çatalçam , küçük esnafa bu zor günlerinde dernek olarak başlattıkları "Askıda vefa" kampanyasıyla destek olacaklarını söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin de sıkıntılı günler geçirdiğini ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiğine işaret eden Çatalçam, dernek olarak bu süreçte alınan ve alınacak tedbirler ve verilecek her türlü kararlarda devletin yanında olduklarını kaydetti.

Devletin yaptığı çalışmaların yanı sıra milletimize özgü yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarının bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılmasında önemli olduğunu vurgulayan Çatalçam şöyle devam etti:

"Bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerin başında küçük esnafımız geliyor. Alınan tedbirler kapsamında; saç tuvaletimizi yapan kuaförlerden dostlarımızla vakit geçirdiğimiz, çaylarımızı yudumladığımız kahvehanelere, sabahları işe giderken bizlere sıcacık börekleri ve simitleri hazırlayan pastahane, börekçi-simitçilere, arabamızı tamir eden oto tamircilerine kadar halkımıza birinci elden hizmet eden çok sayıda küçük esnafımız zor günler geçiriyor. Lokantalar gibi bazıları kısmi hizmet verse de eski işlerliğini kaybetmiş durumdalar. Devletimiz tarafından mağduriyetlerini gidermeye yönelik önlemler alınsa da yeterli olmayacaktır. Devletimizin eksik kaldığı noktada bu görev birlik ve dayanışma ruhuyla şimdi bu görev bizlere düşmektedir."

Bu kapsamda, "Şimdi Ücret, Sonra Hizmet" anlayışıyla küçük esnafa "Askıda vefa" kampanyası başlattıklarını aktaran Çatalçam, "Yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilciliklerimizin koordinasyonunda herkesin alışveriş yaptığı mahalle esnafına hizmet almış gibi ücretini şimdi peşin ödeyecek. Bu salgın bertaraf olup, yeniden ekmek teknelerini açtığında esnafımızdan bu hizmeti almış olacaklar. Ödemeler de bu iş yerlerimiz kapalı olduğu için haliyle internet üzerinden banka hesap numaralarına yapılacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Çatalçam, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı Haberler
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Haberler ›› Güncel ››TEKDER'den küçük esnaf için 'Askıda vefa' kampanyası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:27: Kayseri'de 'askıda ekmek' uygulaması ile 10 bin ücretsiz ekmek - Haber 13:27: İspanya'da son 24 saatte 605 ölüm - Haber 13:27: Büyükşehir'den 1500 aileye gıda yardımı - Haber 13:27: Çocuklar evde kaldıkça, eskiyen nöronları canladırılmalı - Haber 13:26: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler