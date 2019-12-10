Haberler » Güncel » TEKDER, MÜSİAD Kdz. Ereğli yönetimi ile istişarede bulundu - Haber

TEKDER, MÜSİAD Kdz. Ereğli yönetimi ile istişarede bulundu

Teknikerler ve Yüksek Teknikerler Derneği (TEKDER) Kdz Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Bozlar ve yönetim kurulu üyeleri Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar ve yönetimini ziyaret ederek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

10.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:31TEKDER, MÜSİAD Kdz. Ereğli yönetimi ile istişarede bulundu
Teknikerler ve Yüksek Teknikerler Derneği (TEKDER) Kdz Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Bozlar ve yönetim kurulu üyeleri Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir ve yönetimini ziyaret ederek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

TEKDER Kdz Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Bozlar ve yönetim kurulu üyeleri MÜSİAD Kdz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar ve yönetimini ziyaret ederek görüş alış verişi yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Kdz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Çınar, başarının inanç ve detaylarda gizli olduğu vurgusunu yaparak, aynı meslek kuruluşlarının ayrı çatı altında olmasının hizmet üretimine bir zenginlik katabileceğini, nihayetinde ise birlik olmanın, bu manada da TEKDER'in Cumhurbaşkanımız nezdinde odalaşma, konfederasyon oluşturma ve bunun gibi projelerinin de önemli olduğunu ifade etti. Ziyaret sırasında 26 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, bakanlar ve milletvekili ziyaret programımız hakkında görüş alış verişinde bulunuldu, bilgilendirme yapıldı. MÜSİAD Kdz Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu üyesi de olan TEKDER Genel Başkanı Murat Çatalçam'da TEKDER hakkında kısa bir bilgilendirme konuşması yaparak, "TEKDER'DİMİZ TÜRKİYE" şiarı ile yola devam ediyoruz" dedi. Program karşılıklı hediyeleşmelerle sona erdi. Dernek yönetimi samimiyet ve misafirperverlikleri için MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, yönetim kuruluna ve profesyonel ekibinden Şube Müdürü Kemal Kurtul'a teşekkür etti. - ZONGULDAK

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Çınar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:35 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: "Pastırma denilince akla gelen şehir Kayseri'dir" - Haber
18:34 Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı - Haber
18:30 Kore gazisi Niyazi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı - Haber
18:30 Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu - Haber
18:27 Göçükte hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:55 Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi - Haber
10.12.2019 18:38:09