Haberler » Güncel » Teke Deresi'ne karışan atığın nedeni belirlendi - Haber

Teke Deresi'ne karışan atığın nedeni belirlendi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İnece beldesinde kirliliğiyle gündeme gelen Teke Deresi'ne karışan atığın İnece Belediyesince dereye bırakıldığını tespit ettiklerini söyledi.

10.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:22Teke Deresi'ne karışan atığın nedeni belirlendi
Valisi Osman Bilgin, beldesinde kirliliğiyle gündeme gelen Teke Deresi'ne karışan atığın İnece Belediyesince dereye bırakıldığını tespit ettiklerini söyledi.
"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Vali Bilgin, akarsularda yaşanan kirlilikle ilgili soru üzerine, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını titizlikte sürdürdüklerini, kentin çevre kirliliği gibi konularla gündeme gelmesini istemediklerini belirtti.
Teke Deresi'nde yaşanan kirliliğe ilişkin bir çalışma yaptıklarını anlatan Bilgin, şöyle konuştu:
"Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulunda bir açıklama yaptı. İnece ve Teke Deresi'nin kirlendiğiyle ilgili. Burada bütün belediyeler, kamu kurumları hepsi bizim kurumlarımız. Ama orada baktığımızda siyasetçi değil, kamu yöneticisiyiz ve dengeyi sağlamakla görevli insanlarız. Ama orada milletvekilinin yaptığı açıklamalara da baktık. Dereyi kirleten kurumun İnece Belediyesi olduğunu gördük. Konuyla ilgili gerekli işlemleri başlattık. Bizim için belediyelerin partisi olmaz, ben valiyim, 'A' belediyesine de gidiyorum, 'B' belediyesine de gidiyorum."
Bilgin, çevre olaylarına hassasiyetle yaklaştıklarını, kentin artık balık ölümleri ve çevre kirliliği ile gündeme gelmeyeceğini ifade etti.
Gazetecilerin gününü kutlayan Vali Bilgin, basın mensuplarının önemli bir görevi yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, İnece, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44  Menemen Belediyesi kursiyerlerinden yeni yıl konseri - Haber
17:44  Bolu'nun 2019 yılı, kaçakçılık, asayiş ve trafik istatistikleri yayımlandı - Haber
17:43  Kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı - Haber
17:39  Fenerium mağazası Highway'de açıldı - Haber
17:39  Kadın belediye başkanı eline küreği alıp kar kürüdü - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
10.01.2020 17:44:54