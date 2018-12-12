12 Aralık 2018, 16:44
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Tekebaşı Ortaokulu'nda Tutum, Yatırım Ve Türk Malları Haftası Kutlandı

Tekebaşı Ortaokulu

Her yıl 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası(Yerli Malı Haftası) kapsamında Tekebaşı Ortaokulu'nda bir etkinlik düzenlendi.

12 Aralık günü saat 13:00'da Tekebaşı Ortaokulu'nda gerçekleşen etkinliğe Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkan Vekili Meltem Ahras Nural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo, Tekebaşı Mahalle Muhtarı Kenan Elmas, okul öğrencileri ve veliler katıldı.

Etkinlikte, öğrenci ve veliler yerli malların kullanımına teşvik edilirken,aynı zamanda yöresel ürünler de sergilendi. Sergilenen ürünler protokol ve misafirler tarafından yoğun ilgi gördü.

Samandağ,Aralık,Tekebaşı
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:44