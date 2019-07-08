08.07.2019 16:46
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Tekel ambarları belediyeye kazandırıldı

Tekel ambarları belediyeye kazandırıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde mülkiyeti hazineye ait olan eski TEKEL ambarları Erbaa Belediyesinin tapulu mülkü oldu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde mülkiyeti hazineye ait olan eski TEKEL ambarları Erbaa Belediyesinin tapulu mülkü oldu.

Erbaa Tapu Sicil Müdürlüğünde gerçekleşen tapu devir töreni ile eski TEKEL ambarları Erbaa Belediyesine tahsis edildi. Tapu devir teslim töreninde Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Erek Mahallesi sınırlarında bulunan ve bir süredir atıl durumda olan TEKEL ambarların tapu devri çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Karagöl, tapu devir çalışmalarının sonuçlandığı ifade ederek, "Bu işin takibini yaparak ilgili kurumlar ile iletişime geçerek mülkiyeti hazineye ait olan 75 bin 300 metrekare alanı belediyemize kazandırdık. Bu süreçte emeği geçen başta çalışma arkadaşlarıma, ilgili kurumlarda ki yetkili birim amirlerine ve herkese çok teşekkür ederim "dedi. - TOKAT
Kaynak: İHA
Karagöl, Tokat, Güncel

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