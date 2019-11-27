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Tekel bayisinde 6 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekel bayisinde 6 litre kaçak içki ele geçirildiADANA - Adana'da bir Tekel bayisinde 6 litre kaçak içki, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

27.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:38
bayisinde 6 litre kaçak içki ele geçirildi
ADANA - 'da bir Tekel bayisinde 6 litre kaçak içki, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde bir Tekel bayiinde kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda savcılıktan alınan izinle bayiye operasyon yapıldı. Bayide yapılan aramada 6 litre kaçak içki, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bayi sahibi C.B. gözaltına alındı.
Zanlı sorusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Tekel bayisinde 6 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana, Tekel, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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